Un acusado achaca una denuncia sexual a su “actitud gay”

La Plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense juzgó ayer a Pablo A.R., para quien la fiscal solicitó dos años de prisión, cinco de inhabilitación para trabajar con menores y una orden de alejamiento por presuntamente agredir sexualmente a un joven de 17 años tras una noche de fiesta.

Los hechos ocurrieron en el interior de un taxi que ambos compartieron, junto a sus respectivos amigos, en Verín. El inculpado y su grupo se dirigían a Vilaza y el denunciante y sus dos amigos a Santa Baia do Monte (Cualedro).

Durante la vista oral, el denunciante relató que Pablo comenzó a realizarle tocamientos no consentidos en el muslo, la espalda y genitales. La víctima subrayó que tanto él como un amigo suyo, al que comunicó con gestos que se sentía incómodo, le exigieron que parase.

Por su parte, Pablo negó la agresión y afirmó que “iban de cachondeo”. El acusado reconoció haberle llamado “guapetón” y haberle preguntado si era homosexual, pero aseguró que el único contacto físico fue tocarle el brazo tras pedirle permiso para darle dos besos al entrar en el taxi.

Versiones contrapuestas

Los testimonios arrojaron versiones contrapuestas: los amigos de la víctima corroboraron la agresión, mientras que las acompañantes del acusado afirmaron no haberse percatado de nada anómalo. El taxista señaló que la música le impidió escuchar lo que ocurría, pero destacó el estado de nerviosismo y alteración del menor al quedarse a solas con él, momento en el que le confesó los hechos.

La abogada de Pablo pidió su absolución, alegando que lo único que ocurrió es que el menor se sintió incómodo por la “actitud abiertamente gay” del acusado pero insisitó en que no hubo tocamientos.