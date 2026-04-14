Acusado de ejercer de “mulero” bancario con dinero robado en Ourense

La Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense acogerá el juicio contra Djamel H., un ciudadano de origen argelino acusado de participar en una trama de fraude bancario ocurrida en la primavera de 2018. Según se determinó este martes en la audiencia preliminar, el acusado deberá responder por la recepción de fondos de procedencia ilícita en su cuenta personal.

Los hechos se remontan al 30 de mayo de 2018, cuando se realizó un movimiento patrimonial ilícito desde la cuenta de una particular en la entidad Abanca. Sin el consentimiento de la titular, se transfirieron 1.900 euros que fueron a parar directamente a una cuenta corriente de la que el acusado era el único titular. Apenas diez días después de recibir el dinero, el 11 de junio, Hamri procedió a cancelar la cuenta, una maniobra que la acusación considera clave para ocultar el rastro del dinero.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal planteó una calificación alternativa. En primer término, califica los hechos como un delito de estafa. No obstante, ha introducido como alternativa el delito de blanqueo de capitales, sosteniendo que el acusado participó en la transmisión del dinero siendo plenamente consciente de que este tenía un origen delictivo.

La fiscal mantiene la misma petición de pena para ambos escenarios: un año de prisión, la inhabilitación especial para el derecho al sufragio durante la condena y el pago de las costas procesales. Dado que la entidad bancaria ya restituyó los 1.900 euros a la víctima original para resarcir el daño, la responsabilidad civil se dirige ahora a devolver esa misma cantidad al banco, más los intereses legales generados desde 2018.