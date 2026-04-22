Lo acusan de utilizar un ticket de la ORA falso en Ourense: “Me lo dio un conductor que se iba”

Un ticket de aparcamiento de 1,10 euros llevó ayer a Jesús C.M. al banquillo del Penal 1 de Ourense. El delegado de la empresa concesionaria del servicio explicó que detectaron un desequilibrio entre el número de plazas y los ingresos obtenidos, por lo que pusieron énfasis en la validez de los tickets.

La estrategia consistió en cambiar el funcionamiento del parquímetro de la calle Parada Justel para que dejase una marca distinta en los tickets. “Llevaban varios días detectando esa anomalía”, explicó un policía local. El 14 de febrero de 2023 detectaron un turismo con un papel que no era el original, incluso ponía un año distinto. “Se veía a leguas, como mínimo era una fotocopia”, indicó el representante de la empresa.

Por ello, el turismo fue trasladado al depósito. El acusado explicó ayer que se enteró de que se habían llevado el coche cuando fue a cambiar el ticket. Sobre el origen del resguardo fraudulento, señaló que no lo sacó él de la máquina, sino que se lo ofreció otro conductor que se marchaba y aún le quedaba tiempo de estacionamiento. “No lo verifiqué. (…) Fue todo muy rápido, me lo dieron al momento y lo puse, no sospeché”, aseguró, añadiendo que no supo que era un ticket fraudulento hasta que se lo dijeron en el depósito.

La Fiscalía señala en su escrito que los hechos constituyen un delito de falsedad en documento oficial o alternativamente uno de uso de documento oficial, solicitando en el primer caso 9 meses de prisión y 5 en el segundo. Por su parte, la defensa pidió la absolución de su cliente argumentando que es una infracción administrativa y no un delito.