Adrián Tercerelo y Diego Guevara: un camino que comienza, otro que culmina en Ourense

Ourense sigue cosechando frutos en el revivir vocacional que está viviendo la Iglesia Católica. El próximo 19 de septiembre, Diego Guevara será ordenado nuevo sacerdote de la diócesis, mientras que el pasado 24 de agosto, Adrián Tercerelo recibía la sotana en la Unidad de Acción Pastoral (UAP) Madre Teresa, que engloba a las parroquias de A Carballeira y A Valenzá.

Ambos jóvenes comparten destino vital: el sacerdocio. Adrián tomó la decisión hace dos años al ingresar en el Seminario Menor para esclarecer sus sentimientos vocacionales. Diego tiene 29 años, es originario de El Salvador y sintió la inquietud a los 16 años al observar el trabajo de un presbítero. Dos años después, durante un encuentro de jóvenes del Camino Neocatecumenal, dio su disponibilidad para viajar a cualquier parte del mundo a anunciar el Evangelio. Hoy pertenece al seminario Redemptoris Mater de Ourense tras ser destinado allí por sorteo. Ambos coinciden en definir su decisión como “una llamada divina”.

Para Adrián se abre ahora un periodo de cinco años de instrucción académica en el seminario. Luego será ordenado diácono y, posteriormente, sacerdote. Durante todo el proceso, como explica, recibirá “un acompañamiento espiritual constante” para resolver dudas e inquietudes en el día a día.

Diego llegó a España en el año 2016 y ha superado casi una década de preparación teológica e intelectual. Su formación abarca el crecimiento personal y el estudio de disciplinas formales como la Filosofía. Destaca el papel de sus formadores y el respaldo de la comunidad religiosa. “La guía espiritual resulta indispensable para avanzar en este trayecto”, asegura Guevara.

Una misión discutida

El anuncio de esta elección se recibió de forma distinta en sus entornos familiares. Adrián comenta que “mi madre nunca fue muy practicante, pero me dijo que si el ser sacerdote me hacía feliz, ella estaba contenta”, y aceptó la noticia con alegría desde el primer instante. Otros familiares mostraron reservas frente al anuncio.

Con el camino casi recorrido, Diego comprende estas situaciones al recordar su propia experiencia de abandonar su país y separarse de los suyos, pero pide a los padres que se encuentre con esta elección que “no duden en pensar que la misión del presbítero es muy importante hoy en día”.

Los dos asumen su futuro con dedicación. Adrián describe el sacerdocio como “una llamada de Dios a algo”, tras celebrar la toma de la sotana y el roquete rodeado de los fieles de su parroquia. “Al ser un regalo de ellos, quisieron vestirme delante de todos. Fue un día bonito porque lo pude compartir con todos los de la parroquia”, rememora el seminarista.

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Diego considera su inminente ordenación presbiteral del 19 de septiembre como “un acto de misericordia divina. Es importante tanto para celebrar los sacramentos como para poder llevar esperanza a esta generación”, reflexiona el diácono salvadoreño. Acerca del camino que está a punto de culminar, el joven reconoce que “al principio me costó un poco, y muchas veces tuve dudas de si el Señor me llamaba o no me llamaba. Pero poco a poco, con el tiempo ha ido confirmando su llamada y sobre todo, me ha mostrado que estos tiempos en los que he estado con más dificultad han sido buenos para fortalecer esta vocación”. Adrián confirma que seguir esa vocación “fácil no lo es. Requiere cierto sacrificio y saber a lo que te vas a dedicar, pero yo creo que siempre va a merecer la pena”.

Ambos aguardan su momento con la voluntad de servir en las comunidades a donde les destine el Obispado de Ourense al final de este camino que los dos jóvenes comparten