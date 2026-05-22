Una aeronave hecha por estudiantes del Campus de Ourense competirá en Alemania

El equipo de aeromodelismo UVigo Aerotech, integrado principalmente por alumnado de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica del campus de Ourense, representará a Galicia en el Air Cargo Challenge, una de las competiciones más importantes de Europa en el campo de la ingeniería aeronáutica. Participarán con la aeronave Flamingus, un dron de ala fija resultado de todo un curso académico de formación y trabajo colectivo.

Bajo el nombre de Aine, un total de 18 estudiantes han participado en el diseño y fabricación de este proyecto, organizados en tres departamentos (aerodinámica, propulsión y control y estructuras). “Somos o único equipo galego no aeromodelismo estudantil e non podemos estar máis orgullosos de representar a nosa terra, Galicia, nesta competición”, señalan desde Aerotech.

La aeronave superará rigurosas pruebas de vuelo, inspección técnica y transporte de carga. El equipo confía plenamente en su diseño. “A gran implementación de novidades tecnolóxicas propias en Flamingus fainos soñar ao grande. Estamos no mellor momento da historia de UVigo Aerotech e se todo sae segundo o esperado, poderiamos dicir que se trataría da mellor participación feita por nós nesta competición”, apuntan.

Esta competición interuniversitaria se celebrará en Stuttgart entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2026, reuniendo a 34 equipos de 20 países.