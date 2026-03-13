Los afectados por los cortes piden al Concello de Ourense exenciones fiscales

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) presentó ante el Concello de Ourense un plan de compensación para los pequeños comerciantes que se han visto afectados por la realización de obras en sus calles, cuyo impacto se traduce en descenso de clientes y pérdidas económicas.

Eduardo Abad, presidente del colectivo, indicaba que “entre las medidas planteadas se encuentra la posibilidad de rebajar o bonificar impuestos municipales mientras duren las obras. Las mejoras que se produzcan en la ciudad no pueden significar un problema para la vida comercial. Por eso, pedimos un plan de compensación económica al ayuntamiento que ayude a los negocios afectados”.

La actividad económica y la protección del tejido comercial deben ser una prioridad para el Concello, especialmente en aquellos momentos en los que intervenciones urbanísticas prolongadas pueden comprometer la viabilidad de muchos pequeños negocios

El plan presentado al gobierno municipal busca proteger a los pequeños negocios de Ourense afectados por las obras mediante rebajas fiscales mínimas del 50% en impuestos y tasas de su ámbito, como pueden ser el IBI, las Actividades Económicas (IAE), las construcciones o instalaciones (ICIO) o los vehículos (IVTM) . Para acceder a estas ayudas, dirigidas a quienes han perdido al menos un 20% de su facturación , los interesados deben presentar su solicitud en el Ayuntamiento.

La documentación que se debería aportar para acceder a las exenciones incluye una declaración responsable de pérdidas , la justificación contable o fiscal de dicha caída , el alta censal junto con la licencia de actividad, y un informe técnico municipal que confirme la afección por las obras. El propio consistorio resolvería en un plazo máximo de dos meses.

Tal y como indicaba Abad “la actividad económica y la protección del tejido comercial deben ser una prioridad para el Concello, especialmente en aquellos momentos en los que intervenciones urbanísticas prolongadas pueden comprometer la viabilidad de muchos pequeños negocios”. El presidente de UPTA cree que Ourense debería cambiar de estrategia respecto a los trabajadores por cuenta propia, pues los cálculos de la asociación muestran que la ciudad perdió cerca de 200 comercios en los últimos tres años. “Medidas como esta pueden suponer mejoras en la viabilidad de los negocios de los más de 7.000 autómos que hay en la ciudad”, concluía Abad.

Falta implicación e planificación por parte do executivo local, que podería mudar esta cidade, tamén no eido económico"

Implicación Municipal

UPTA trasladó también su plan de compensación a las integrantes del grupo municipal del PSOE, quienes se han comprometido a llevar la inicativa al próximo pleno ordinario, entre una serie de propuestas englobadas en un plan general de compensaciones, que incluya también exenciones en las tasas de basuras y agua. “Falta implicación e planificación por parte do executivo local, que podería mudar esta cidade, tamén no eido económico”, indicaba la portavoz Natalia González.