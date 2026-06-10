El pleno del Concello de Ourense del viernes para tratar la parálisis del bus urbano

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocó una sesión plenaria extraordinaria que se celebra este viernes, con un único punto en el orden del día centrado en el debate y votación del reparo emitido por el interventor, que mantiene paralizada la propuesta de adjudicación del contrato del servicio de transporte urbano.

El gobierno local busca el respaldo de la corporación para levantar la objeción técnica del interventor y otorgar la gestión de los autobuses a Gavilanes, la empresa que obtuvo la mayor puntuación en el concurso público.

Este paso administrativo se produce en un escenario de fuerte tensión. Actualmente, el servicio sigue siendo prestado de manera precaria por Avanza, una situación que ha provocado retrasos en el abono de las nóminas a los trabajadores.

La adjudicación definitiva que se pretende desbloquear este viernes no eximirá al proceso de un previsible recorrido judicial. El propio regidor ourensano ha reconocido públicamente que se anticipan impugnaciones inmediatas.