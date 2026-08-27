El PP carga contra una gestión pública “incapaz” en el Concello de Ourense

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PALABRAS DE ANA MÉNDEZ
La portavoz municipal del PP en Ourense, Ana Méndez, compareció para evaluar la situación de la ciudad de cara al nuevo curso político, considerando que ha quedado acreditada “a incapacidade para xestionar” del alcalde, Gonzalo Jácome, a quien ha acusado de “seguir buscando culpables”.
Tras falar con veciños e comerciantes, reclamamos máis oficiais a pé. Seguimos con problemas de seguridade, e iso é únicamente responsable o alcalde"
“Non queremos xerar alarmismo, pero sí seguridade”, continuaba la portavoz conservadora al analizar la situación de unos barrios que, afirma, reclaman mayor presencia policial, especialmente tras el tiroteo ocurrido el pasado domingo en el barrio de O Vinteún. “Tras falar con veciños e comerciantes, reclamamos máis oficiais a pé. Seguimos con problemas de seguridade, e iso é únicamente responsable o alcalde”, indicaba Méndez.
“Levamos case sete anos de mandato, e non contamos cun só plan estratéxico propio”, comentaba a continuación la portavoz popular. “A cidade está cada vez máis abandonada e sucia, e con peor transporte público. As entidades sociais seguen sen recibir as súas axudas, pero o gasto en festas triplicouse, metres as concesións seguen en precario, e non temos orzamentos”, añadía.
Pero, por encima de todo, la principal crítica del PP versó sobre la opacidad de la administración Jácome, que ha impedido reiteradamente a la oposición el acceso a expedientes como las obras de la avenida de Portugal, o la emergencia en la demolición de la Casa de Baños. Al respecto, Ana Méndez indicaba que “na avenida de Portugal seguen as obras, sen unha data clara de finalización. Hai unha documentación da obra de emerxencia que o Concello non pode xustificar e, a día de hoxe, non hai resposta nin acceso ós expedientes que reclamamos. Moito nos tememos que a legalidade dista de ser a necesaria”.
En cuanto al bien de interés cultural (BIC) cuya demolición fue parada por la policía autonómica, recordaba que “actuaron en agosto e sen autorización. Seguen co seu desprezo total e absoluto a outras administracións”, al tiempo que señalaba que el alcalde, a su juicio, “non fai nada, e non aporta a máis mínima colaboración”. Ana Méndez concluía su intervención recordando que “Ourense necesita moitísimo máis”.
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