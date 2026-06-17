Desde los Andes al Río Miño: la comunidad ecuatoriana celebra Inti Raymi en Ourense

Miembros de la comunidad de ecuatorianos en Ourense reunidos en el Campo da Feira.

Por primera vez, la comunidad ecuatoriana residente en Ourense organizó de manera oficial el Inti Raymi -la ancestral Fiesta del Sol-, una festividad prehispánica que ya marca un precedente en la ciudad y que al parecer tendrá continuidad el año próximo. El evento, celebrado en el Campo da Feira, transformó la jornada en un emotivo reencuentro con las raíces, la música y la tradición indígena para los nacidos y descendientes del país que divide el planeta en dos hemisferios.

Actualmente, en la capital ourensana residen más de 20 familias ecuatorianas

Más de veinte familias

Actualmente, en la capital ourensana residen más de 20 familias ecuatorianas, concentradas principalmente en la zona de O Couto. La mayoría originarios de Otavalo, en la provincia de Imbabura, y algunos llevan más 25 años como vecinos de la ciudad de As Burgas, muchos de ellos desempeñándose de forma autónoma en el comercio, ferias y el sector artesanal. Sin embargo, la celebración fue mucho más allá, la convocatoria en Ourense reunió a más de un centenar de ecuatorianos procedentes de A Coruña, Lugo y Ponferrada, algunos incluso arribaron desde Oporto, Portugal.

La música y el baile tradicional no pudieron faltar en el encuentro. | Alan Pérez

Los asistentes destacaron el profundo valor de la festividad. Naomi Otavalo, auxiliar de enfermería, fue la encargada de presentar el kukabí, una comida comunitaria donde cada familia comparte alimentos como maíz, patatas y guisantes. “Al estar trabajando todo el año, no tenemos este tiempo de compartir, y hoy aprovechamos”, comentó. Por su parte, Luis Alfonso Ramos, principal gestor del encuentro, subrayó el orgullo de mostrar sus costumbres a los ourensanos. La música tradicional del Sanjuanito, el baile y la entrega del simbólico castillo de frutas como ofrenda a la Madre Tierra sellaron esta primera edición de una fiesta que promete volver a dejar su particular luz en la ciudad.

Luis Alfonso Ramos | Alán Pérez

“Ahora que nos reunimos por primera vez, nos gustaría en 2027 hacerlo de nuevo”

Naomi Otavalo | Alan Pérez

“Llevo 3 años aquí y me siento muy feliz por la posibilidad de celebrar esta tradición”

Jocelyn Espinosa | Alan Pérez

“Todo esto es lo que nos representa. Mis padres me inculcaron amor por esta cultura”