Antonio Corredoira, cónsul honorario de Ucrania: "Ourense y Ucrania pueden tener una colaboración muy fructífera"

Antonio Corredoira regresaba este jueves a Ourense, ciudad donde ejerció la abogacía durante más de 20 años, y que todavía siente como “un segundo hogar” ya en calidad de cónsul honorario de Ucrania, distinción que le era concedida el pasado 9 de diciembre de 2025. Durante su visita, analizó las oportunidades que las empresas ourensanas pueden encontrar en Ucrania, y propuso el hermanamiento de Ourense con Truskavets, localidad conocida por sus aguas termales.

Pregunta. ¿Cómo ha sido regresar a Ourense?

Respuesta. Muy emocionante. Me ha parecido que está más limpia, están más cuidadas las calles y... cosas nuevas. Y tiene buen aspecto. Viví en Ourense 20 años. Y ejercí la abogacía aquí. Así que guardo un recuerdo muy bueno. Tengo muchos amigos y es una ciudad maravillosa.

P. Desde diciembre de 2025 ejerce como cónsul Honorario ¿Cómo recibió el nombramiento?

R. Bueno, pues muy honrado por ello. Desde que empezó la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022, tuve mucha relación con la embajada y con algunos ministerios de Ucrania. Creamos una asociación primero y luego una fundación de ayuda a Ucrania. Y enviamos mucha ayuda humanitaria y acogimos a refugiados en Galicia. Además, mi esposa (Natalia Afonina) es de origen ucraniano, ese fue el motivo por el que empecé en este tema.

R. Luego, desde Ucrania me propusieron ser cónsul honorario. Ya hace dos años, lo que pasa es que los trámites son lentos y hasta ahora, hasta el pasado mes de diciembre, no se materializó la toma de posesión.

P. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas como cónsul? ¿Qué implica para ti? ¿Qué responsabilidades y qué deberes implica?

R. Mi misión fundamental como cónsul, como todo cónsul honorario, son las relaciones institucionales que me encomiende la embajada. En este sentido, pues he iniciado pues una ronda de visitas a los principales ayuntamientos de Galicia y con la Xunta de Galicia tendré a finales de mes una reunión. Sobre todo ahora me estoy centrando en alcanzar acuerdos de colaboración. No me refiero solo a que Galicia envíe ayuda a Ucrania, sino que sea una colaboración mutua.

R. En este sentido, el interés de la embajada y del gobierno de Ucrania es alcanzar acuerdos tanto entre Galicia y alguna región de Ucrania como entre ayuntamientos gallegos y ucranianos.

Pienso que hay algunas empresas de Ourense que pueden tener un papel, pueden jugar un papel importante. Pienso, por ejemplo, en la construcción. Aquí tenéis constructoras importantes, como puede ser Copasa, que ha realizado obras importantes en el extranjero y que podría participar en la reconstrucción de infraestructuras en Ucrania. Hay otras empresas, como puede ser Coren, que puede colaborar con Ucrania adquiriendo casi el primer bien que tiene Ucrania, que son los cereales"

P. ¿Qué vías puede encontrar Ourense para colaborar económicamente, para abrir mercado en Ucrania?

R. Ucrania está empezando a reconstruirse. Cada día se reconstruye; cada vez que se destruye una estación eléctrica pues hay que reconstruir, y cuando termine la guerra, que esperemos que sea pronto, va a haber muchas oportunidades porque va a haber que invertir mucho dinero en reconstruir el país.

R. Las infraestructuras hospitalarias, sanitarias, de educación, residencial, etcétera. Yo pienso que hay algunas empresas de Ourense que pueden tener un papel, pueden jugar un papel importante. Pienso, por ejemplo, en la construcción. Aquí tenéis constructoras importantes, como puede ser Copasa, que ha realizado obras importantes en el extranjero y que podría participar en la reconstrucción de infraestructuras en Ucrania. Hay otras empresas, como puede ser Coren, que puede colaborar con Ucrania adquiriendo casi el primer bien que tiene Ucrania, que son los cereales.

R. Queremos alcanzar acuerdos también entre los puertos gallegos y los puertos de Ucrania. De manera especial el puerto de Odesa, que es la principal salida al mar que tiene Ucrania y del que salen pues eso, Ucrania es la primera productora del mundo de cereal. En fin, y todo... todo lo que es promover aquí en Ourense la... la venta de productos ucranianos, eh... el turismo, etcétera, etcétera. Esa... esa es mi misión. Y viceversa, colaborar con los empresarios gallegos, orensanos, que quieran invertir allá, que quieran expandir su mercado a Ucrania, que lo puedan hacer con la mayor información y... y dándoles todas las facilidades posibles. Esa... esa es mi misión fundamental. No tanto conseguir ayuda para allá, que también, sino colaboración mutua que pueda beneficiar a ambas partes.

P. Ha venido también a proponer un hermanamiento entre Ourense y una ciudad que es Truskavets. ¿Cómo ha caído esa propuesta?

R. Les he expuesto al gobierno municipal este deseo de la ciudad de Truskavets. Lo van a estudiar, tanto ellos como el resto de grupos, y tomarán una decisión. Ambas son ciudades termales y tienen este bien preciado que son las aguas y creo que pueden pueden alimentarse mutuamente.

P. ¿Cree que esa relación entre entre Ourense y Ucrania puede ser fructífera en el futuro, sobre todo en una provincia que necesita nuevos mercados, que necesita estímulo económico?

R. Yo creo que sí, Ourense y Ucrania pueden tener una colaboración muy fructífera. Sobre todo en la parte de las nuevas tecnologías, colaborar con la reconstrucción del país a través de empresas orensanas y en el tema de la importación de cereales, que puede ser muy interesante para empresas como Coren.

Un futuro incierto para los ucranianos de Ourense

P. ¿Cómo están los ucranianos desplazados a Ourense y Galicia? ¿Debemos esperar a que vengan más o estamos más cerca de que ellos puedan regresar?

R. Ahora mismo son pocos los que vienen, aunque es verdad que estos últimos meses con el tema de la falta de electricidad y calefacción están volviendo a salir algunas, sobre todo madres con niños. Es el deseo de Ucrania, pues es que puedan regresar la mayor parte de ellos en cuanto la situación se normalice.

R. En Ourense habrá unos 300 ucranianos residiendo, y en Galicia unos 3.000. Muchos de ellos van a hacer ya cuatro años que están aquí. Los niños hablan perfectamente español, están escolarizados, los padres tienen su trabajo … ya están aquí asentados y muchos quieren quedarse. Los refugiados de más edad sí que es verdad que han ido volviendo porque les cuesta más integrarse, pero la gran mayoría sigue aquí, y sigue muy contenta, en general, porque Ourense les ha acogido muy bien, y se encuentran a gusto.

P. El año pasado hubo esa gran oleada de regularizaciones y cambios legislativos en el apartado del arraigo. ¿Optará la comunidad ucraniana por esa vía?

R. Los ucranianos tienen un régimen especial aprobado por la Unión Europea que es un permiso de residencia temporal. Se estableció en el año 2022, y ahora mismo está prorrogado, si no me equivoco, hasta el 4 de marzo del 2027.

R. Una vez que termine este plazo, cada país podrá adoptar la solución que vea más oportuna para los ucranianos. Tal vez concederles un permiso de residencia ya de cinco años, aquellos que lleven un tiempo aquí, o que estos ya acudan a la vía de los permisos de residencia habituales por arraigo. Pero hay que esperar a que termine este plazo, y que España adopte la decisión que considere oportuna. Esperamos que sea facilitar a aquellos que lo deseen que se queden.

P. Entre las familias aquí instaladas tienen parientes y familiares que les ha tocado ir al frente. No sé si tienen noticias de ellos

R. Muchos de los que viven aquí tienen a sus maridos o a sus hijos en el frente. Y están en un sinvivir cada día. De no saber cómo están, qué ha sido de ellos… El mismo hijo mayor de mi esposa está en el frente, y cada día intentar comunicarse para ver si está bien. Son ya cuatro años de guerra, las tropas están cansadas, los relevos, y entonces.. pues es duro.

P. Ha hecho también en varias ocasiones el viaje hasta allí, ha llevado material ¿Qué ha visto y cómo ha visto a Ucrania cuando ha estado sobre el terreno?

R. Desde que empezó la guerra ya hemos ido cuatro veces para llevar furgonetas, hemos llevado dos camiones de bomberos que ha donado el ayuntamiento de Vitoria. Y bueno, pues lo que comentaba antes. El cansancio, ver que pasa el tiempo y la situación no se acaba. Pero al mismo tiempo la determinación, la determinación y el deseo de vivir, de ser libres. Vivir en libertad y ser europeos, esa es su principal preocupación y ahí están defendiendo su país y están defendiendo de alguna manera a Europa.

P. ¿Volverá a Ucrania en el futuro próximo?

R. Yo espero volver, sí. Espero participar en alguna misión humanitaria más llevando la ayuda que presten los empresarios, las instituciones de Galicia, claro. En este sentido presido una fundación, que es la Fundación Europeos con Ucrania, que a través de ella canalizamos donaciones de particulares, empresas e instituciones para... para llevarlas allá porque allí sigue siendo muy necesaria la ayuda, ¿no?

Relacionado Estas son las novedades del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería