La arquéologa María de los Ángeles Utrero en Ourense: "Nadie defiende lo que no reconoce como algo propio"

La conferencia “Da arquitectura á arqueoloxía das igrexas altomedievais hispánicas, (séculos VIII-X)”, coordinada por el Museo Aqueolóxico de Ourense, fue impartida ayer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel por la arqueóloga María de los Ángeles Utrero, experta en tardoantigüedad y altomedievo, adscrita a la Escuela de Estudios Árabes de Granada.

Utrero explicó el concepto de “arquitectura medieval”, así como sus límites geocronológicos, tanto a nivel peninsular como autonómico y provincial.

“La arqueología de la arquitectura es una metodología que nos permite entender en qué momentos se han fundado los edificios, cómo han evolucionado, qué secuencia encierran y, sobre todo, dejar de entenderlos estrictamente como monumentos para entenderlos como un objeto que tiene un contexto que a su vez actúa como un importante condicionamiento interpretativo a la hora de estudiarlo y actuar en favor de su preservación”, comentó la experta granadina.

Avances y concienciación

En torno a los nuevos avances de la ciencia arqueológica, la especialista ilustró: “En España tenemos cada vez una arqueología más interdisciplinar, con técnicas que nos permiten datar con diferentes tipos de análisis, caracterizar materiales que antes no podíamos; con procedimientos que nos llevan a estudiar el territorio sin tener que excavarlo, mediante adelantos de geofísica y georradar”.

Sobre la importancia de concienciar a la ciudadanía, Utrero señaló: “Para que este trabajo cumpla su propósito, es clave que la gente, desde edades tempranas, conozca los valores de su entorno, porque solo así estará en condición de preservarlo; nadie defiende lo que no reconoce como algo propio”.