El arte llega al CHUO con la exposición "A frase que me libera"

La iniciativa forma parte de un proyecto educativo desarrollado en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar que tiene como eje principal la libertad. La libertad con la lengua gallega y la libertad de cada persona, donde las palabras no son suficientes para expresar los sentimientos, por ello se manifiestan a través del arte. “A frase que me libera” es una colección formada por 6 cuadros que reflejan los diferentes tipos de emociones: miedo, tristeza, ira, alegría, asco y sorpresa.

La directora docente del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, Ana de la Torre, está satisfecha con los resultados que están obteniendo. Esta colección también se expuso en la Biblioteca Pública de Ourense donde compartieron un código QR para conocer las reacciones de la gente y así permitirles dejar un comentario.

Los internos que crearon esta colección todavía no han podido disfrutar de la exposición montada, pero sí han podido ver imágenes y recortes de la prensa. “Muchas veces todo lo que reciben en el día a día es malo, entonces es un motivo de orgullo y una manera de ver que pueden hacer cosas bonitas y buenas que llegan a la gente”, afirmó de la Torre.

“La ira es como el fuego: puede destruír si se descontrola, pero también puede dar fuerza para cambiar lo que es injusto”

“Cando o pulso estoura”, obra que simboliza la ira. | I.R

Belen Piñeiro, del Servicio de Atención al Paciente y Humanización, agradece que la exposición llegue al hospital, ya que es un lugar transcurrido que permite visibilizarlo y considera que “incluir el arte para dulcificar los espacios es importante”. En la exposición asistieron pacientes del hospital de día que querían conocer la técnica empleada en los cuadros.

Maria Tajes Alonso, jefa del Servicio de Psiquiatría, ofreció una visión sobre los beneficios de emplear estas técnicas. Explicó que tener acceso a este tipo de soluciones, ayuda a expresar las emociones y sentimientos, a trabajar con otras personas en un proyecto común, a tener un sentimiento de pertenencia y a ver reflejado su esfuerzo y satisfacción personal. Llevan trabajando durante un tiempo el arte en la salud mental con los pacientes de día y con pacientes crónicos del Hospital de Piñor. Han obtenido unos buenos resultados, ya que logra mejorar la adherencia personal en pacientes que ya son psiquiátricos.

Marmoleado

Es una técnica que consiste en crear formas y movimientos de color sobre la superficie de agua para posteriormente transferirlo al lienzo, papel… El proceso empieza con una base líquida en la que se depositan pigmentos. Los colores flotan y pueden ser guiados mediante palos, peines o pequeños movimientos, creando ondas o espirales. Cuando está terminado, se coloca con cuidado un papel en la superficie.