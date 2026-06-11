¿Sabe usted que en la avenida de Portugal no se puede aparcar?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo: ¿Tienes un garaje en avenida Portugal?
¿Sabe usted que el (des)gobierno de la city le ha declarado la guerra al coche? ¿Que no será la zona de bajas emisiones el banco de pruebas, sino la avenida de Portugal? ¿Que antes no se podía aparcar en superficie, y ahora no se puede hacer uso ni de los garajes de las casas? ¿Que, por supuesto, nada de habilitar un espacio alternativo? ¿Que, a este paso, va a haber que aparcar e ir a casa en autobús?
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