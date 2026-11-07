Cómo ayudar al Banco de Alimentos de Ourense: dónde donar comida y cómo hacerse voluntario

El Banco de Alimentos de Ourense recoge productos básicos y donaciones para distribuirlos gratuitamente entre entidades sociales de toda la provincia.

Ayudar a las familias que atraviesan dificultades económicas también está al alcance de los vecinos de Ourense. El Banco de Alimentos de Ourense recoge productos básicos y donaciones para distribuirlos gratuitamente entre entidades sociales de toda la provincia, que se encargan de hacerlos llegar a las personas que los necesitan.

La colaboración ciudadana es una de las vías para mantener esta red de ayuda. Quienes quieran aportar su granito de arena pueden hacerlo mediante la entrega de alimentos, las donaciones económicas o la participación en las actividades de voluntariado de la asociación.

Dónde donar alimentos en Ourense

Las personas que quieran entregar comida pueden acercarse al almacén del Banco de Alimentos de Ourense, situado en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, en la calle 3, número 1B.

El horario de recepción en el almacén es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas. La entidad también dispone de una oficina de gestión y administración en la avenida de Zamora, número 3, en la ciudad de Ourense, cuyo horario es de 9:00 a 14:00 horas.

Para resolver dudas sobre las entregas o las distintas formas de colaboración, el Banco de Alimentos facilita los teléfonos 988 242 344 y 604 024 337, además del correo electrónico correo@bancodealimentosourense.org.

Qué alimentos se pueden donar

El Banco de Alimentos trabaja con productos que puedan almacenarse y distribuirse en condiciones adecuadas. Por eso, las donaciones más habituales son alimentos no perecederos y productos de larga duración.

Entre los artículos que se pueden aportar destacan:

Legumbres: lentejas, garbanzos y alubias

Cereales y derivados: arroz, pasta, harina y cereales de desayuno

Leche UHT , que puede conservarse sin refrigeración mientras el envase permanezca cerrado

Conservas: pescado, verduras y otros alimentos envasados

Aceite , azúcar y otros productos básicos de despensa

Alimentos infantiles: leche en polvo, papillas y potitos

Otros productos: galletas, café, chocolate y zumos envasados

La recomendación es entregar productos en buen estado, correctamente envasados y con una fecha de consumo que permita su distribución. Los alimentos frescos o que necesitan refrigeración deben consultarse previamente con la entidad para garantizar que pueden conservarse y transportarse de forma segura.

Cómo hacerse voluntario del Banco de Alimentos de Ourense

Otra forma de colaborar es dedicar parte del tiempo a las tareas que permiten que las donaciones lleguen a las entidades beneficiarias. El Banco de Alimentos cuenta con voluntarios que participan tanto de manera estable como en acciones puntuales.

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Entre las labores que realizan figuran la clasificación y organización de los productos, el almacenamiento, la preparación de lotes y el apoyo en las campañas de recogida.

Quienes estén interesados pueden inscribirse a través del formulario de voluntariado de la página web del Banco de Alimentos de Ourense o acudir a sus instalaciones para informarse sobre las posibilidades de colaboración.

También se puede colaborar con donaciones económicas

La ayuda no tiene por qué limitarse a la entrega de comida. El Banco de Alimentos de Ourense también contempla las aportaciones económicas como una vía de colaboración para sostener su actividad y adquirir productos cuando sea necesario.

Además, las empresas pueden participar mediante la cesión de alimentos de su fabricación o comercialización y la aportación de servicios, transportes u otros recursos. Los organismos públicos y las entidades privadas también pueden colaborar con medios materiales, instalaciones o campañas solidarias.

Cómo funciona el Banco de Alimentos de Ourense

La asociación recoge y almacena los productos que recibe de empresas, supermercados, mayoristas, particulares y campañas ciudadanas. Después, los distribuye entre centros y entidades sociales de la provincia, como parroquias, comedores sociales, ayuntamientos y asociaciones.

Estas organizaciones son las encargadas de repartir los alimentos entre las personas y familias beneficiarias. De esta forma, las donaciones realizadas en Ourense pueden llegar a distintos puntos de la provincia a través de una red de entidades colaboradoras.

La labor del Banco de Alimentos combina así la atención a las necesidades básicas con la lucha contra el desperdicio alimentario, aprovechando productos que pueden tener una segunda utilidad para quienes más los necesitan.