Becas para fomentar el talento joven y hacer futuro en Ourense

Antonio Rodríguez Miranda y Manuel Pardo, en el centro, con los ocho becarios.

Ocho becarios de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME), procedentes de Venezuela, Uruguay, Argentina, Cuba y Brasil, mantuvieron este viernes un encuentro con el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y Manuel Pardo Cid, delegado de la Xunta en Ourense. Los jóvenes, que cursan másteres en diferentes especialidades en el Campus de Ourense, destacaron su vínculo familiar con la provincia y comentaron acerca de su proceso de adaptación en medio de los estudios de este programa que ha facilitado su inserción sociolaboral.

“Queremos que se queden en Galicia e fagan o seu proxecto de vida”

Acerca del encuentro y lo significativo de este programa de becas, cuya convocatoria 2026/27 se encuentra abierta hasta el 30 de abril, Rodríguez Miranda enfatizó: “Queremos que unha vez que rematen a súa especialización, e se eles así o deciden, se queden en Galicia e fagan o seu proxecto de vida”.

El máster me gusta bastante, las clases son muy buenas y la cuidad es muy acogedora. — Natalia Seoane - Médico. Venezuela. 30 años

Natalia Seoane | La Región

Otro aspecto que recalcó el secretario xeral fue el acompañamiento durante todo el transcurso de los másteres para “ofrecerlles tamén diferentes mecanismos para conseguir unhas prácticas e acompañalos no proceso de procura de emprego”. Sobre el éxito de este programa de becas y lo que ha repercutido en la vida profesional y personal de becarios de ediciones anteriores, Rodríguez Miranda aseguró: “Ata agora máis do oitenta por cento destes mozos quédanse en Galicia”.

Supe del programa por el Centro Gallego Habanero. Las becas son una gran oportunidad. — Emilio Martínez - Arquitecto. Cuba. 26 años

Emilio Martinez | La Región

Me ha permitido ampliar más el campo de conocimiento de lo que yo estudié — Janina Esturaytis - Economista. Argentina. 34 años

Janina Esturaytis | La Región

Janina Esturaytis Zungra, argentina de 34 años, cursante de un máster en Economía Circular, comentó: “Estoy muy contenta con esta oportunidad y poder desarrollar lo aprendido”.