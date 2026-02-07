CONVOCATORIA ABIERTA
Becas para fomentar el talento joven y hacer futuro en Ourense
CONVOCATORIA ABIERTA
Ocho becarios de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME), procedentes de Venezuela, Uruguay, Argentina, Cuba y Brasil, mantuvieron este viernes un encuentro con el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y Manuel Pardo Cid, delegado de la Xunta en Ourense. Los jóvenes, que cursan másteres en diferentes especialidades en el Campus de Ourense, destacaron su vínculo familiar con la provincia y comentaron acerca de su proceso de adaptación en medio de los estudios de este programa que ha facilitado su inserción sociolaboral.
“Queremos que se queden en Galicia e fagan o seu proxecto de vida”
Acerca del encuentro y lo significativo de este programa de becas, cuya convocatoria 2026/27 se encuentra abierta hasta el 30 de abril, Rodríguez Miranda enfatizó: “Queremos que unha vez que rematen a súa especialización, e se eles así o deciden, se queden en Galicia e fagan o seu proxecto de vida”.
El máster me gusta bastante, las clases son muy buenas y la cuidad es muy acogedora.
Otro aspecto que recalcó el secretario xeral fue el acompañamiento durante todo el transcurso de los másteres para “ofrecerlles tamén diferentes mecanismos para conseguir unhas prácticas e acompañalos no proceso de procura de emprego”. Sobre el éxito de este programa de becas y lo que ha repercutido en la vida profesional y personal de becarios de ediciones anteriores, Rodríguez Miranda aseguró: “Ata agora máis do oitenta por cento destes mozos quédanse en Galicia”.
Supe del programa por el Centro Gallego Habanero. Las becas son una gran oportunidad.
Me ha permitido ampliar más el campo de conocimiento de lo que yo estudié
Janina Esturaytis Zungra, argentina de 34 años, cursante de un máster en Economía Circular, comentó: “Estoy muy contenta con esta oportunidad y poder desarrollar lo aprendido”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONVOCATORIA ABIERTA
Becas para fomentar el talento joven y hacer futuro en Ourense
ACCIDENTE DE TRÁFICO EN OURENSE
Un choque entre una furgoneta y un coche deja un herido en la calle Progreso
Lo último
IES TABOADA CHIVITE Y CASTRO DE BARONCELI
Verín, una exitosa cantera de futuros geólogos
CASTELLUM HONESTI
O patrimonio da memoria