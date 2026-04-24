Los bomberos consiguen renovar su parque móvil en Ourense

La junta de gobierno del Concello de Ourense acordó destinar 1,08 millones de euros en la adquisición de un nuevo camión para los bomberos. El vehículo, que deberá disponer de una autoescalera automática, se unirá al parque móvil del servicio de extinción e incendios una vez se resuelva la adjudicación.

La adquisición es que viene sujeta a una modificación orzamentaria que debe ser respaldada por el pleno municipal. Sin ella, no se podrá firmar ni adjudicar el contrato

La particularidad de esta adquisición es que viene sujeta a una modificación orzamentaria que debe ser respaldada por el pleno municipal. Sin ella, no se podrá firmar ni adjudicar el contrato.

En la sesión, la administración Jácome también ha realizado su primer movimiento relacionado con las fiestas de O Couto, que se celebrarn en torno a la festividad de la Virgen de Fátima -el 13 de mayo-, con la aprobación ayer de las bases para “outorgar a autorización, instalación e explotación dunha barra de bar durante a celebración das festas do barrio do Couto”.

Asimismo, la junta ha iniciado la tramitación del servicio de mantenimiento de los elementos de transporte vertical -rampas y ascensores- entre 2026 y 2029, por un montante global de 569.426 euros, que se abonarán en cuatro anualidades.

El gobierno municipal dio también luz verde a las bases para las ayudas municipales a libros de texto y comedores escolares correspondientes al curso 2026, con un presupuesto de 25.000 y 90.000 euros respectivamente.