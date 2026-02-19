El consorcio provincial contra incendios convoca 17 plazas de bomberos

El Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Ourense abría la convocatoria para cubrir 17 plazas vacantes de bombero-conductor en su plantilla de personal laboral fijo, correspondientes a la oferta de empleo público de 2025.

El proceso de inscripción se encuentra abierto hasta el próximo 17 de marzo, pudiendo los aspirantes inscribirse a través de la sede electrónica de la Diputación de Ourense.

Para optar a estas plazas, es imprescindible contar con el título de Graduado en ESO y el permiso de conducir clase C. El sistema de selección será de concurso-oposición, destacando una fase física de carácter eliminatorio. Los candidatos deberán superar pruebas de resistencia (1.000 metros), agilidad (Test de Barrow), fuerza (dominadas y press-banca) y natación. Además, se realizarán pruebas físico-profesionales para descartar vértigo o claustrofobia, incluyendo ejercicios en espacios confinados y ascenso de autoescalera a 30 metros.

El apartado teórico combina un bloque general legislativo (Constitución, procedimiento administrativo y régimen local) con un bloque específico técnico. Este último abarca desde hidráulica, física del fuego y mercancías peligrosas, hasta maniobras de rescate y excarcelación.