"MERCADOS EXCELENTES"
Xunta y Diputación vuelven a tender la mano por la Plaza de Abastos Nº1
INSCRIPCIONES ABIERTAS
El Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Ourense abría la convocatoria para cubrir 17 plazas vacantes de bombero-conductor en su plantilla de personal laboral fijo, correspondientes a la oferta de empleo público de 2025.
El proceso de inscripción se encuentra abierto hasta el próximo 17 de marzo, pudiendo los aspirantes inscribirse a través de la sede electrónica de la Diputación de Ourense.
Para optar a estas plazas, es imprescindible contar con el título de Graduado en ESO y el permiso de conducir clase C. El sistema de selección será de concurso-oposición, destacando una fase física de carácter eliminatorio. Los candidatos deberán superar pruebas de resistencia (1.000 metros), agilidad (Test de Barrow), fuerza (dominadas y press-banca) y natación. Además, se realizarán pruebas físico-profesionales para descartar vértigo o claustrofobia, incluyendo ejercicios en espacios confinados y ascenso de autoescalera a 30 metros.
El apartado teórico combina un bloque general legislativo (Constitución, procedimiento administrativo y régimen local) con un bloque específico técnico. Este último abarca desde hidráulica, física del fuego y mercancías peligrosas, hasta maniobras de rescate y excarcelación.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"MERCADOS EXCELENTES"
Xunta y Diputación vuelven a tender la mano por la Plaza de Abastos Nº1
INSCRIPCIONES ABIERTAS
El consorcio provincial contra incendios convoca 17 plazas de bomberos
Lo último
ENTERRO DA SARDIÑA
Xinzo se vistió de luto para despedir a la sardina
CARTAS AL DIRECTOR
La yema del cerezo
ENTERRO DA SARDIÑA
Risas y llantos despiden el Entroido en Carballiño
Fiebrero