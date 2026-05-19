¿Sabe usted que un butanero reventó el cristal del restaurante ourensano Sanmiguel?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el estado del cristal de un mítico restaurante en Ourense

El impacto en el cristal del Sanmiguel.
El impacto en el cristal del Sanmiguel.

¿Sabe usted que este fin de semana el cristal del restaurante San Miguel apareció “hecho mil pedazos”? ¿Que al parecer un repartidor de butano no calculó bien las distancias y acabó golpeando contra el ventanal? ¿Que este no reventó por completo porque se trata de un cristal blindado de seguridad? ¿Que, de todas formas, el local de hostelería ha tenido que empezar la semana arreglando el desperfecto?

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