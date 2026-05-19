¿Sabe usted que un butanero reventó el cristal del restaurante ourensano Sanmiguel?

¿Sabe usted que este fin de semana el cristal del restaurante San Miguel apareció “hecho mil pedazos”? ¿Que al parecer un repartidor de butano no calculó bien las distancias y acabó golpeando contra el ventanal? ¿Que este no reventó por completo porque se trata de un cristal blindado de seguridad? ¿Que, de todas formas, el local de hostelería ha tenido que empezar la semana arreglando el desperfecto?