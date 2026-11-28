La deficiente gestión de los proyectos fue una línea común de los tres partidos.

Pese a la aprobación de los fondos para nuevas obras, el pleno dejó también nuevas críticas de la oposición a cómo está gestionando la administración Jácome.

Votamos o de sempre pura improvisación, falta de rigor económico e desgoberno, porque ista non é unha xestión caótica de goberno, esto un desgoberno directamente"

Desde el Partido Popular, su portavoz Ana Méndez cargó contra la dinámica del ejecutivo local. “Votamos o de sempre pura improvisación, falta de rigor económico e desgoberno, porque ista non é unha xestión caótica de goberno, esto un desgoberno directamente”, afirmó la popular.

Aunque el BNG respaldó la iniciativa, su portavoz Luis Seara cuestionó la manera en que el gobierno ejecuta los proyectos y recordó los numerosos conflictos judiciales con las empresas adjudicatarias. “outra cosa é como se están executando esas obras e que pasou con algunhas das empresas que as executaron”, advirtió Seara en referencia a la avenida de Portugal.

El PSOE recordó también la parálisis y falta de planificación presupuestaria, puesto que “as modificacións de crédito no se executan”, según recordaba María Fernández quien adelantó que “non van aprobar a liquidación do orzamento con anterioridade a maio e estas obras no se van a poder licitar”, por lo que volverán al pleno