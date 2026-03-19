Cenas, camisetas y lotería entre los regalos por el Día del Padre en Ourense

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HÁBITOS DE CONSUMO
El Día del Padre vuelve a celebrarse en Ourense con alegría y gratitud hacia los homenajeados. Los hijos tienen la ocasión perfecta para demostrar con gestos, sentimientos que las palabras no pueden traducir en toda su hondura. Es entonces que la sorpresa de un regalo se convierte en una fiesta sembrada de abrazos y sonrisas.
“Mi padre es mi apoyo, mi base, mi todo, y poder agasajarlo es la oportunidad de decirle con palabras y detalles, lo importante que es para mí y mi hermana su empuje y la fuerza que nos transmite”, confiesa Lindberg Cabrera, venezolano residente en Ourense. “Mi papá para mí es mi figura de vida. Es mi ejemplo a seguir y mi motivación de cada día, aparte de que es la persona que está para mí en todo, es mi lugar seguro, igual que mi mamá”, nos dice emocionada Yosnely Guerrero.
La Generación Z apuesta por regalos de índole deportiva y gastronómica, con presentes que van desde camisetas hasta cenas en restaurantes de alta cocina. La Generación X, que es la destinataria principal de los regalos, valora la funcionalidad, el disfrute familiar, los productos que ofrecen una mejora en su calidad de vida y una experiencia de confort. Esta narrativa de consumo guarda una estrecha relación con un intento de reforzar lazos afectivos y significados anclados en la presencia.
Le acabo de comprar como regalo por el Día del Padre dos camisetas para que salga a correr
Como ahora es coleccionista, le regalaré unas botellas raras
Mi regalo es especial y tiene que ver con herramientas y café
Festejaré esta fecha con una cena en un buen restaurante
Justo ahora voy a alguna tienda deportiva a por un par de tenis
Entre mi hermano y yo vamos a regalarle unos boletos de lotería
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