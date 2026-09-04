Casi un centenar de nuevos docentes se incorporan a los colegios de Ourense
VUELTA AL COLE
39 docentes llegan a la ciudad, mientras que Verín incorpora 10 y el resto se reparten por los centros de toda la provincia
Un total de 89 profesionales de la enseñanza comienzan su trayectoria en los centros educativos de la provincia de Ourense tras haber superado las oposiciones. La mayor parte de estos profesionales, concretamente 39 docentes, han sido asignados a los distintos centros de la ciudad de Ourense. El segundo municipio con mayor volumen de incorporaciones es Verín, que acoge a 10 docentes. Además, localidades como Coles y O Barco de Valdeorras reciben a tres nuevos profesores cada una, mientras que los 34 restantes se reparten, en grupos de uno o dos profesionales, por una amplia variedad de ayuntamientos ourensanos.
Esta llegada de personal se enmarca en una profunda renovación del cuerpo docente a nivel autonómico impulsada por la Xunta de Galicia, que suma un total de 1.012 nuevos funcionarios en las cuatro provincias con una edad media de 32,4 años. Los profesionales, que ya se encuentran en sus respectivos centros desde este martes 1 de septiembre, fueron recibidos institucionalmente por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez.
Durante el encuentro, el titular del departamento educativo destacó que este proceso ayuda a consolidar importantes cambios estructurales para afianzar la calidad educativa, como las nuevas ratios, las mejoras salariales y la reorganización horaria. Finalmente, Rodríguez recordó la inmediata puesta en marcha de la Oficina de Apoyo al Profesorado para garantizar acompañamiento y asesoramiento ante posibles amenazas o agresiones, buscando así seguir reforzando la autoridad docente en las aulas.
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