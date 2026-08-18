El Centro Cultural Daniel Vázquez-Gulías recuerda que “las piezas sacadas de la casa pasaron horas abandonadas”

Una sola vez se ha referido el gobierno municipal al conflicto desatado por su proceder en la Casa de Baños. En un comunicado, el alcalde habla de una “demolición parcial e inevitable”, en la que se actuó “ante la urgencia por peligro de estabilidad”, y asegurando que “la retirada de escombros y elementos inestables, se realizaron tanto desde el acceso principal como desde la parte posterior, mediante medios mecánicos y con las debidas medidas de seguridad”.

Sin indicar en ningún momento por qué no se informó a la dirección xeral de Patrimonio, Gonzalo Jácome añade que “se procedió al desmontaje cuidadoso de las bañeras y otros elementos susceptibles de conservación, que fueron trasladados a dependencias municipales para almacenamiento”, una afirmación que contrasta con las imágenes de esas bañeras partidas o dañadas, y los trabajos de forja desperdigados por el solar.

Tanto las bañeras como las piezas de la escalera permanecieron horas abandonadas, sin protección y a la vista de todos"

A este comunicado respondía el Centro Cultural Daniel Vázquez-Gulías, recordando al gobierno municipal que “tanto las bañeras como las piezas de la escalera permanecieron horas abandonadas, sin protección y a la vista de todos. Fue cuando se denunció esta situación cuando se adoptaron las medidas adecuadas”.

El centro cultural indica también que “el Concello, en lugar de permanecer en silencio, debería haber explicado cuáles iban a ser las medidas a adoptar”, ya que llegar al derribo “es la consecuencia de la falta de diligencia y omisión del deber de realización de las obras necesarias por parte del propietario”. Recuerda también la agrupación que estas obligaciones corresponden al Concello de Ourense desde el año 2016, momento en el que adquirió el edificio.

Luis Menor: “Sorprende que se decidira o derribo”

El presidente de la Diputación, Luis Menor, declaró al respecto del conflicto abierto que “resulta sorprendente que, que a resposta a un deterioro, en lugar de adoptar medidas de protección, sexa mostrar moito interese nunha demolición, mesmo sen os requisitos legais”, aunque quiso concederl al Concello “o beneficio da dúbida. Unha vez que se chega a esta situación, o correcto é seguir os procedementos”.

El consistorio no puede seguir con “esta maneira de, de actuar, sempre a rebufo e como resposta a unha situación de deixadez”

Para el presidente provincial, el consistorio no puede seguir con “esta maneira de, de actuar, sempre a rebufo e como resposta a unha situación de deixadez”.

Luis Seara: “Fixeron o que lles deu a gaña”

"O alcalde é un mentiroso compulsivo, que ante esta situación unha vez máis o que fai é derivar responsabilidades"

El portavoz municipal del BNG señaló que “o alcalde é un mentiroso compulsivo, que ante esta situación unha vez máis o que fai é derivar responsabilidades. Este Concello non di unha soa verdade. Fixérono porque lles deu a gaña”.