Una tanda de desperfectos en Ourense que llegó "sen medidas de prevención"

IMPROVISACIÓN DEL CONCELLO
El grupo municipal socialista del Concello de Ourense ha cargado contra la administración Jácome después del goteo de desperfectos vividos en la ciudad durante la reciente oleada de borrascas, que suman numerosos destrozos en el asfalto junto a un gran socavón en la calle Pena Trevinca, a la que los socialistas suman “a rúa da Petanca, a subida a vistahermosa vella ou a rúa Castella Ferrer, que se atopan pechadas ao tráfico” ocasionando numerosos atascos.
A deixadez na conservación do espazo público convirte o tráfico de Ourense nun auténtico drama diario"
A ojos del grupo de la oposición “Estes buratos, consecuencia directa do deterioro do firme e da falta de mantemento, supoñen un risco real para vehículos e peóns e son un síntoma claro da deixadez na conservación do espazo público e que convirten o tráfico de Ourense nun auténtico drama diario”, tildando además las pocas intervenciones de “obras mal coordinadas, que ocasionan perdas de tempo e unha sensación xeral de desorde, que afecta tanto á vida cotiá como á actividade económica da cidade”.
Para los portavoces socialistas, “volveu quedar en evidencia a falta de mantemento das infraestruturas urbanas e a ausencia dun plan serio de prevención de riscos”, y exigen que Jácome ponga en marcha “un mapeo e control do firme con novas tecnoloxías, unha xestión integrada do espazo público e un plan integral de mobilidade que poña orde no tráfico da cidade e, sobre todo, deixar as escusas atrás”.
El grupo pone como ejemplo la ciudad de Vitoria, donde ya funcionan este tipo de medidas.
