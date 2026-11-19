Ser el hijo, la hija o, en este caso, el hermano de una celebridad como el cantante, cerebro, líder y fundador de los Rolling Stones podría ser para el músico que viene a ofrecernos un espectacular concierto este próximo sábado 21 de noviembre al Teatro Principal de Ourense un hándicap en contra, una obsesión por no ser comparados con sus familiares o una suerte de losa que les impide tener su propia personalidad. Es un fenómeno que tanto en la música como en el cine se ha repetido a menudo.

Pero para Chris Jagger, nada más lejos de la realidad. Chris, el hermano menor de Mick Jagger, no es solamente un reputado y polifacético músico que se mueve con una enorme solvencia, destreza e inspiración entre el rock, el blues, el jazz y el folk —escúchese su excelente álbum de 2014 The Acoustic Roots of Chris Jagger (BMG) y se entenderá que no exagero en esta apreciación—, que lidera una magnífica banda y que además ha sido empresario de espectáculos de teatro musical, crítico de rock y cronista de viajes, experiencias todas ellas recogidas en un interesantísimo libro autobiográfico titulado Talking To Myself que, inexplicablemente, no está editado en España.

Iniciamos nuestra conversación con él preguntándole cómo se dio la posibilidad de que venga a tocar a Ourense, siendo esta su única fecha esta vez en territorio español. “Fue a través del promotor argentino Rogelio Rugilo. ¿Le conoces? Bueno, él hizo posible que yo tocara en Buenos Aires en 2017, en un club de blues llamado Mr. Jones, además de una aparición en un programa de televisión. Así fue como nos conocimos. Me invitaron este año a tocar en el Braga Blues Festival, entonces contacté de nuevo con Rogelio y me dijo: ‘¡Ven a tocar a Ourense!’. Intenté organizar conciertos en Madrid y en otros lugares, pero me era muy difícil concretarlos, así que me temo que solo tocaré en esos dos lugares. Pero me gusta el norte de España. Sí, me gusta mucho Galicia. Y no hay tantos turistas como en el sur”.

Mick y Chris Jagger

Quienes asistan al concierto del sábado van a poder disfrutar de una banda en la que encontramos músicos quizá no demasiado conocidos, aunque su reputación y su calidad están más que contrastadas, como por ejemplo el legendario pianista Charlie Hart. El mismo Chris nos los presenta: “Sí, Charlie viene conmigo; le conocí cuando tenía 18 o 19 años y seguimos siendo amigos, desde hace ya más de 50 años. También viene Jim Russell, un gran batería que trabaja a menudo con Charlie. Además, está la violinista Elliet Mackrel y un chico joven llamado Chris Payne, a quien conocí el año pasado. Nos hemos hecho muy buenos amigos; de hecho, tenemos un pequeño dúo y me está ayudando con las maquetas de mi próximo disco”.

Además de su último single, “Like A Rock”, en teoría gran parte del repertorio que Chris Jagger hará en Ourense probablemente se basará en su álbum de 2021, Mixing Up The Medicine, hasta la fecha su último lanzamiento, aunque es probable que haya otras cosas. “Sí, obviamente habrá algunas canciones de este disco, pero la verdad es que no suelo preparar el repertorio hasta una hora antes de subir al escenario. Soy un desastre para eso”.

No pasa inadvertido el hecho de que en este álbum —que, dicho sea de paso, recomiendo sinceramente a todos los amantes del jazz y del blues— hay una canción titulada “Hey, Brother”. La pregunta es obvia: ¿trata sobre Mick Jagger? “Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, también se puede aplicar a cualquiera que esté en una situación similar. Bueno... Es como una forma de conectar con los demás, ¿verdad? Cualquiera la puede hacer suya con relación a un hermano o un ser querido”.

Nuestro hombre recorrió varias ciudades españolas hace algunos años junto a la Vargas Blues Band —esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocerle en persona— y, sobre todo, fue inolvidable su participación también con Javier Vargas y su propio hijo, John Byron Jagger, en la actuación que hicieron abriendo para los Rolling Stones el 1 de junio de 2022 en Madrid. Claro que siempre hay un gallego por ahí y en eso algo tuvo que ver un ourensano. “¡Por supuesto que fue inolvidable! En realidad, fui solo para apoyarle, pero al final, sobre la marcha, me subí al escenario e interpreté un viejo tema de blues. Fue muy divertido estar en el estadio del Atlético de Madrid; además, nunca se sabe cuándo será el último concierto de los Stones que vas a ver. Así que tienes que aprovechar la oportunidad. Fue algo muy bonito, un concierto muy familiar”.

Relacionado Mick Jagger aparece en un programa de televisión hablando completamente en español

Cuando acabe estos conciertos en Galicia, Chris Jagger vuelve al estudio, como nos ha explicado, para empezar a grabar un nuevo disco. Y en ese trabajo nos espera una agradable sorpresa: “Apenas estoy empezando... de hecho, la semana pasada estuve grabando un tema con mi hermano Mick, estamos haciendo un dúo de voces en este tema. Al menos por ahora, probablemente haré un EP. Ya tengo suficientes canciones para un EP y estoy trabajando con Chris Payne, estamos componiendo algunas cosas juntos. Es un músico con mucho talento. Toca el piano, la guitarra, el bajo... Es muy estimulante trabajar con alguien tan joven. A diferencia de nosotros, los viejos, él tiene mucha más energía”.

La relación tanto con su hermano, como se deduce de lo que nos acaba de contar, como con el resto de los Stones es muy estrecha. ¿Se reúne la familia Jagger por Navidad?: “A veces sí, y solemos hacerlo aquí, en mi casa de campo de Somerset, pero no siempre es posible, porque Mick está siempre muy ocupado. Esa es una de las razones por las que la semana pasada me reuní con Mick para cantar un poco, porque a ver, reunirse en un plano social está bien y me parece estupendo, pero si además quiero hacer algo de música eso me da una buena excusa para reunirme con él y así aprovecho para ver a su familia; como siempre está con una cosa o con otra, tienes que ‘atraparle’ y decirle: ‘Necesito hacer esto. ¿Cuándo puedes?’. Entonces buscamos un hueco, nos reunimos y la verdad es que lo pasamos muy bien, trabajando y cantando juntos. Te ayuda a mantener el contacto. Por ejemplo, hace un año dimos un concierto en su antigua escuela, que ahora lleva su nombre. Nos reunimos con mi banda y él se unió al grupo para interpretar varios temas para los chicos. Sí, ese tipo de cosas son muy divertidas y muy agradables”.

Hablando sobre su autobiografía, Talking To Myself, nos cuenta: “Yo he escrito mucho en el pasado, hice periodismo, pero tú lo sabes bien, en el periodismo alguien te dice: ‘Necesitamos 3.000 palabras para el próximo martes’. Te pagan 500 euros y tú respondes: ‘Vale’. Pero esto es algo distinto, porque era mucho más extenso y nunca he hecho ningún curso de escritura ni de redacción literaria. Nunca he estudiado el oficio de escribir, es algo que he aprendido por mi cuenta. Lo que más disfruté —he escrito bastante sobre viajes— fue precisamente esa parte; es fascinante, créeme. Además, puedes incluir tus opiniones políticas y otras muchas cosas que a la gente le pueden interesar. De hecho, metí algunas cosas un tanto disparatadas, como recetas de cocina locales y algunas canciones”.

Nos despedimos de Chris diciéndole que esperamos volver a verle muy pronto: “Me encantaría venir a dar más conciertos en España. Aunque el año que viene cumpliré 80 años, todavía hay varias cosas que quiero hacer; sigo en activo, así que espero hacer algunas giras más y grabar algo más. Ya sabes, uno baja el ritmo, no hace tanto como antes, pero la gente sigue disfrutándolo. Sigo tocando en algunos conciertos locales, pubs, clubes… mientras lo disfrutes y tu cuerpo aguante, eso es lo principal. La música, en cierto modo, te mantiene joven”. ¡No lo dude usted!