La científica e investigadora Yolanda Prezado ofrece ciencia y esperanza contra el cáncer en Ourense

El Centro Cultural Marcos Valcárcel se convirtió ayer en escenario de divulgación científica de alto nivel con la intervención de la doctora Yolanda Prezado. Prezado, adscrita a la Universidad de Santiago de Compostela como investigadora principal del Cimus, desgranó los avances técnicos que están transformando la lucha contra los tumores sólidos, poniendo el foco en una disciplina que, según sus palabras, es fundamental pero no del todo comprendida.

“Es un tratamiento que parece ser un gran desconocido del público, pero el 50% de los pacientes de cáncer lo reciben”, explicó la doctora al inicio de su ponencia refiriéndose a la radioterapia. Con claridad y precisión, definió esta técnica como “el uso de radiaciones ionizantes capaces de generar daño a nivel celular en el tumor, aprovechando la natural y mayor capacidad de reparación de los tejidos sanos”. “El objetivo principal de la oncología moderna, subrayó, es maximizar este impacto en las células malignas minimizando la toxicidad en el resto del organismo”.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de sus líneas de investigación, financiadas por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Prezado lidera un proyecto estratégico centrado en el meduloblastoma del grupo 3, un tumor pediátrico altamente agresivo. “El reto no es solo aumentar la supervivencia de los pequeños, sino reducir drásticamente las secuelas a largo plazo mediante la disminución de la toxicidad”, afirmó la científica.

La experta destacó que la sofisticación tecnológica de las últimas décadas, sobre todo desde 2022 hasta la fecha, permite hoy una radioterapia de alta precisión. Aunque se aplica con éxito en cánceres de mama o pulmón, la investigación continúa para abordar tumores radiorresistentes o aquellos cercanos a estructuras críticas.

Prezado aprovechó la ocasión para reivindicar la labor de los voluntarios y la importancia vital de estos espacios de diálogo. Para la doctora, estas charlas permiten a la ciudadanía entender que la ciencia no es solo una suma de estadísticas, sino un camino de esperanza real basado en la experimentación rigurosa y el compromiso social permanente.