José Cabanelas, profesor de la Universidad de Vigo: "Hemos sustituido la realidad por la autocomplacencia del relato fácil"

José Cabanelas Omil es doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de la Universidad de Vigo. El jueves 14 de mayo, a las 18,00 horas, imparte la charla-coloquio “Que haría hoy Alcide de Gasperi ante el futuro de Europa” en la Facultad de Educación e Traballo Social en el Campus Universitario de la Universidad de Vigo en Ourense. El intercambio cuenta con el auspicio de la Asociación Federalista Europea. Esta entrevista constituye un adelanto temático de la exposición del catedrático frente al alumnado.

Pregunta. Doctor, usted propone un “nuevo génesis” para Europa…

Respuesta. Exactamente. Estamos ante un cambio de ciclo histórico de gran calado. El mundo que hemos conocido está en un proceso de “demolición” o descomposición. Cuando hablo de figuras como De Gasperi, Spaak o Schuman, no lo hago por nostalgia, sino para evocar ese espíritu de renovación que tuvieron tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy, Europa se presenta como una civilización fatigada o exhausta. Hemos pasado de ser el motor del mundo a vivir en una inercia peligrosa. Por eso, mi planteamiento se resume en una transición necesaria: pasar de la “ciudad fatigada” a la autonomía estratégica. Necesitamos reinventarnos y cambiar de visión en una sociedad que, lamentablemente, se encuentra muy desnortada.

P. ¿Cómo explicaría usted su Teoría de la Organización no Humana?

R. Desde la Ilustración, el humanismo se basó en dominar la naturaleza; ahora, estamos llegando al punto en que la tecnología domina la propia naturaleza humana. Los algoritmos ya deciden gran parte de nuestro futuro. Esta realidad genera lo que llamo “infoxicación”: una avalancha de información que, en lugar de iluminarnos, nos aturde. Yo hablo de “tres ventanas al mundo”: la de lo que se recibe (ruido), la de lo que se desea (futilidades) y la de lo que se necesita (el silencio profundo). La mayoría de la sociedad vive atrapada en las dos primeras, deseando paz, bienestar, seguridad de una manera infantil, sin comprender las estructuras de poder y los datos que realmente están moviendo los hilos de su existencia.

P. ¿Cuál es para usted, uno de los problemas crónicos que afrontamos hoy?

R. Hemos sustituido la realidad por la autocomplacencia del relato fácil. En el mundo actual, importa más la emotividad de una historia que los hechos. Aquí vuelvo a la filosofía clásica para explicarlo: la sociedad suele creer erróneamente en Rousseau, pensando que el hombre es bueno por naturaleza. Yo, en cambio, me alineo con Thomas Hobbes: la realidad de la sustancia humana es el conflicto. Sin instituciones fuertes y ciudadanos maduros que acepten el conflicto como parte de la vida, la sociedad se vuelve vulnerable.

P. ¿Qué es la “economía FIRE” y cómo nos afecta?

R. El pesimismo suele ser simplemente optimismo bien informado. Occidente ha abandonado la industria, dejándola en manos de Asia, para abrazar la economía FIRE (por sus siglas en inglés: Finance, Insurance, and Real Estate). Es una economía basada en las finanzas, los seguros y el mercado inmobiliario; puro “fuego” que consume pero no construye tejido sólido. Si a esto le sumamos el cambio climático, al que asigno un impacto del 98% de irreversibilidad según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el panorama es de colapso de ecosistemas antes del 2100.

P. ¿Qué papel juega la Inteligencia Artificial en este escenario?

R. Uno disruptivo y total. El coste del trabajo, tanto intelectual como manual, tenderá a cero en los próximos 15 años. Ante esto, o te conviertes en un “centauro” o no podrás competir. El centauro es aquel humano que conserva el corazón, la ética y la creatividad (el cerebro), pero utiliza la IA como un exoesqueleto para obtener energía y capacidad de procesamiento. Sin esa integración, la relevancia de la vida humana, tal como la entendemos hoy, será limitada.

P. ¿Estamos condenados a repetir patrones de los años 20 y 30?

R. La historia no se repite, pero rima. Turchin, que empezó analizando el colapso de las colonias de insectos, descubrió patrones que se aplican a las civilizaciones humanas. Estamos en una época de discordia tremenda, con el fin de la arquitectura multilateral y una potencial guerra fría (o caliente) entre EE. UU. y China. Europa se encuentra ahora con que sus aliados se vuelven rivales. Operamos con un talento de “cambio de rutina” cuando necesitamos uno de “renovación profunda”.

P. Si pudiera darnos tres consejos esenciales, ¿cuáles serían?

R. Número uno, no acomodarse en el bienestar aparente; la insatisfacción es el motor de la renovación. Número dos, entender que la realidad es sistémica y compleja; no hay soluciones simples para problemas mucho más profundos y enrevesados de lo que podemos imaginar. Tres, buscar la sabiduría en el silencio y en la escucha, huyendo del ruido de los algoritmos.