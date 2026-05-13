Visita de residentes de Santa Cruz a La Región y Telemiño: "Ya vemos de dónde salen las noticias que leemos"

Residentes de Santa Cruz en el plató de Telemiño acompañados por sus monitores Luis y María

Un grupo compuesto por cinco personas con dependencia, usuarios de la Residencia de Santa Cruz de Arrabaldo, y dos monitores, visitaron en la mañana del martes las instalaciones de La Región y Telemiño.

El intercambio comenzó en la redacción del periódico, donde profesionales de la información explicaron la dinámica del medio en cuanto a detección y procesamiento de los contenidos noticiosos.

Acto seguido los visitantes se trasladaron a Telemiño, donde recibieron una breve charla sobre tipologías de programas informativos, iluminación, sonido, manejo de cámaras, guionización y producción de materiales televisivos.

“Con esta visita hemos aprendido mucho, porque una cosa es ver un medio informativo desde fuera y otra muy diferente ver cómo funciona por dentro un periódico o un canal de televisión; es un entramado fascinante”, comentó Ángela Otero residente de Santa Cruz.

Manuel Rodríguez señaló: “Ya veo de dónde salen las noticias que leemos y comentamos todos los días en el Centro”.

La iniciativa de tejer redes de contacto externo es una estrategia puesta en marcha por la residencia con el objetivo de integrar socialmente a personas en riesgo de deterioro psicofísico. “Santa Cruz es un centro para personas con discapacidad física y mental. Realizamos talleres cognitivos y ocupacionales. Nos adaptamos a cada contexto con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios”, explicó María Castro, monitora de Santa Cruz.