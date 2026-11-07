Cinco policías menos para velar por la seguridad de la San Martiño

El domingo 8 de noviembre, a partir de las 11,00 horas; comenzará la San Martiño, la carrera popular más conocida de Ourense, y que cuenta este 2026 con 11.000 inscritos. Y, de nuevo, su celebración ha venido precedida por las dudas que genera el dispositivo de seguridad, marcado de nuevo por las diferencias entre el gobierno municipal y el Sindicato de Policías Municipales (SPPME), quienes siguen reclamando refuerzos, y se niegan a realizar horas extra que después el Concello no remunera.

Aún así, el responsable del Consello Municipal de Deportes (CMD) y teniente de alcalde, Aníbal Pereira, afirmaba en la sesión plenaria de ayer viernes que “la San Martiño se va a celebrar sin ningún problema de seguridad” para, a renglón seguido, comentar que “el año pasado se hizo la carrera con 34 o 35 policías locales, y este año tenemos confirmados 29”. Es decir, que la seguridad se trendrá que hacer al menos con cinco agentes menos. Pero el cálculo de Pereira contradice al SPPME, quienes cifran el dispositivo para la ciudad ese día entre los 16 y los 18 agentes, y “no se pueden destinar todos a una carrera popular”, según expresaron los portavoces del sindicato.

Auxiliares de servicios

Sin aclarar esta discrepancia con las cifras, Pereira insistía en el pleno que la celebración de la carrera “nunca ha estado en entredicho”, y recordaba que “la ley permite la celebración de una prueba si cuentas con suficientes voluntarios. Hemos habilitado prácticamente alrededor de 40 voluntarios, con lo cual va a haber más gente que nunca controlando la seguridad de la prueba. Será un dispositivo mayor que otros años, aunque nunca hay riesgo cero”.

Según se ha podido comprobar, parte de esos voluntarios se habrían reclutado a través de la entidad sin ánimo de lucro CIMO, quien mantiene abierta una oferta de empleo para la carrera dese el 4 de noviembre, donde solicita “Auxiliares de Servicios”, cuyas funciones incluyen “apoyo en el corte y control del tráfico durante el evento, siguiendo las indicaciones de los responsables y las autoridades competentes”, y no pidiéndosele a los candidatos otros requisitos y formación que ser mayores de 18 años, tener el carné de conducir y “responsabilidad, puntualidad y compromiso”.