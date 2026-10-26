Las comunidades de vecinos de Ourense, ante la necesidad de recortar la calefacción

El frío invernal ya se hace notar en Ourense, con temperaturas mínimas que la semana pasada ya bajaron de cero en puntos como Xinzo de Limia o Verín en numerosas jornadas. Llega así el mayor desafío económico del año para las comunidades de propietarios y no es otro que un encendido de la calefacción central cada vez más costoso.

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La temporada arranca marcada por un clima de economía de contención, donde la volatilidad de los mercados energéticos y la ineficiencia térmica de muchos edificios están forzando a los vecinos a aplicar estrictas restricciones para evitar la asfixia financiera de sus cuentas, alargando cada vez más el encendido de las calderas, pese a las ya bajas temperaturas, e incluso, en muchos casos, aplicando restricciones del uso de la calefacción por franjas horarias.

La provincia parte con una clara desventaja geográfica frente al resto de la comunidad. Según los datos del comparador Roams, calentar un piso en el territorio ourensano resulta hasta un 50% más caro que hacerlo en el litoral gallego.

Mientras que en A Coruña o Pontevedra el coste medio para un hogar con caldera de gas oscila entre los 347 y los 501 euros, en Ourense la factura se dispara a una horquilla de entre 524 y 798 euros, dependiendo de si se cuenta con una tarifa regulada o de mercado libre. En el caso de las viviendas unifamiliares, el desembolso asume cifras que pueden rozar los 1.300 euros.

Sin embargo, el gran agujero negro de los edificios residenciales sigue siendo el alto precio del combustible. Desde la asesoría AV Xestión, que administra más de 120 fincas, Román Arias confirma el auge de comunidades que presentan recortes horarios o que intentan prolongar el encendido al máximo y apunta directamente al sobrecoste de los carburantes tradicionales. “El gasoil la comparativa es que el año pasado estábamos hablando de sobre 1 euro el litro y hoy aproximadamente es muy volátil, pero está sobre 1,40 euros”, explican. Este encarecimiento, que ronda el 40 %, supone “mucho dinero” cuando se traduce al enorme volumen en litros que requiere el sistema de un bloque de viviendas.

A este encarecimiento se suma un problema estructural. Desde AV Xestión advierten de la gran cantidad de calor que se pierde desde la caldera hasta las viviendas por “el mal aislamiento de las tuberías, de las paredes y de las fachadas”. Esta fuga térmica obliga a consumir más combustible.

Plan de choque de ahorro: aplazamiento y reducciones

Ante esta profunda problemática económica y la pérdida de confortabilidad en muchos hogares, el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) insta a “planificar hoy para garantizar el servicio” frente al elevado precio de los carburantes a través de cinco directrices.

Como primera medida, la entidad colegial propone “retrasar al máximo la fecha de encendido” de la calefacción. De forma específica, instan a evitar la puesta en marcha de las calderas antes del 1 de noviembre. Esta recomendación queda condicionada a la meteorología y a las necesidades reales de los residentes, ya que no es lo mismo aplicar esta restricción en localidades gélidas como Xinzo de Limia que en entornos atlánticos más suaves como A Coruña.

Además, urgen a las comunidades a reducir las horas de servicio, ajustando los horarios a las verdaderas necesidades del edificio para evitar periodos de funcionamiento innecesarios. Además, el plan apela a la concienciación ciudadana, demandando “hacer un uso responsable”. Esto implica regular adecuadamente la temperatura en el interior de los pisos, evitar las pérdidas de calor y mantener radiadores e instalaciones en un óptimo estado de conservación.

Finalmente, COAFGA insiste en la necesidad de “prever los gastos”. Ante un mercado volátil, los expertos aconsejan tratar de ajustar las cuotas comunitarias y, de ser necesario, aprobar por adelantado la emisión de derramas extraordinarias. Esta prevención financiera busca evitar los problemas de liquidez y garantizar el pago del combustible durante los meses más fríos.

Fiasco de los contadores individuales: más gasto y menos calor

Los “repartidores de coste” -los medidores obligatorios instalados en cada radiador para cobrar solo el consumo individual- no están cumpliendo su objetivo. Su instalación legal dependía de que la inversión se amortizase en cuatro años gracias al ansiado ahorro energético. Sin embargo, desde la administración AV Xestión, Román Arias confirma el fracaso del sistema en la práctica: “La sensación que estamos teniendo en estos dos primeros años es que económicamente se está gastando más y los vecinos nos dicen que tienen menos confortabilidad”, sin solucionar las fugas térmicas.

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Alternativas verdes que consiguen una calefacción más eficiente

Frente a los recortes, la solución de futuro pasa por el salto tecnológico. Desde AV Xestión constatan que ya hay comunidades implementando sistemas de geotermia o aerotermia. La geotermia aprovecha la temperatura constante de la tierra para calentar el agua, por lo que el sistema “necesita menos consumo eléctrico para aumentar esas temperaturas” hasta el nivel de confort demandado en los hogares. Si este tipo de instalaciones se combinan además con placas fotovoltaicas en las cubiertas que asuman el gasto de los equipos, el consumo eléctrico se reduce drásticamente, blindando de forma más efectiva a las viviendas.