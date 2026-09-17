El alza de vivienda y petróleo ahogan la economía familiar

El bolsillo de los hogares españoles afronta una nueva presión por el encarecimiento de dos gastos esenciales: la vivienda y los carburantes. Mientras el precio de la vivienda libre continúa instalado en máximos y acumula ya quince trimestres consecutivos de incrementos, la gasolina encadena once semanas de subidas y el diésel retomaron también la senda alcista. La evolución de ambos gastos dibuja un escenario de mayor presión sobre las economías familiares.

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El precio medio de la vivienda libre alcanzó en el segundo trimestre del año los 2.355 euros por metro cuadrado, después de registrar un incremento del 12,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de un nuevo máximo y supone que el coste de la vivienda continúa creciendo, aunque a un ritmo algo más moderado que en los primeros meses del ejercicio. En términos trimestrales, el aumento fue del 1,7%.

La subida interanual del segundo trimestre supone, no obstante, una moderación respecto al 13,9% registrado en el primer trimestre y al 13,1% del trimestre anterior. También se ralentizó el crecimiento trimestral, que pasó del 3,8% entre enero y marzo al 1,7% entre abril y junio. Esta desaceleración de los precios coincide con descensos trimestrales tanto de las compraventas como de las hipotecas.

Pese a esa moderación, el mercado residencial mantiene una trayectoria ascendente prolongada. La vivienda libre acumula 15 trimestres consecutivos de incrementos, seis de ellos, los más recientes, con precios superiores a los 2.000 euros por metro cuadrado. El aumento tampoco se limita a determinadas comunidades autónomas: ninguna registró una reducción de los precios frente al mismo periodo del año anterior.

Las mayores subidas interanuales se produjeron en la Comunidad Valenciana, con un 15,8%, seguida de Castilla y León, con un 15,1%, y Castilla-La Mancha, con un 14,7%. Cantabria y Aragón registraron ambas un incremento del 14,6%, Canarias del 14,2% y Asturias del 14%. En el extremo contrario, los menores avances correspondieron a Ceuta y Melilla, con un 7,8%, Extremadura, con un 8,3%, y Navarra, con un 8,5%. Fueron las únicas regiones con incrementos inferiores al 10%.

Por precios, la Comunidad de Madrid volvió a situarse como la región con el metro cuadrado más caro, con 4.089,6 euros, seguida de Islas Baleares, con 3.980,8 euros, y País Vasco, con 3.102,3 euros. En los municipios de más de 25.000 habitantes, Santa Eulalia del Río, en Baleares, registró el precio más elevado, con 6.844,4 euros por metro cuadrado, mientras que Villarrobledo, en Albacete, presentó el más bajo, con 665,5 euros.

La gasolina toca su máximo del año tras once semanas de alzas La evolución de la vivienda se suma además a la presión procedente del coste de los desplazamientos. La gasolina encadenó once semanas consecutivas de subidas y alcanzó un nuevo máximo anual. El precio medio del litro se situó esta semana en 1,866 euros, después de encarecerse un 2,88% respecto a la anterior. La subida acumulada de la gasolina es especialmente significativa: el precio del litro aumentó casi un 30% desde finales de junio. El diésel, por su parte, también volvió a subir después del descenso registrado la semana anterior, que había puesto fin a más de dos meses de incrementos. El precio medio del litro aumentó un 2,17% esta semana, hasta situarse en 1,834 euros. En la gasolina, la rebaja se actualizó de 10 a 5 céntimos por litro. El impacto de estos precios se aprecia directamente al llenar el depósito. Para un vehículo diésel con un depósito medio de 55 litros, el coste asciende actualmente a 100,87 euros. Hace un año, llenar ese mismo depósito suponía unos 77,55 euros, por lo que el desembolso actual es aproximadamente 23,3 euros superior. En los vehículos de gasolina, el coste es todavía mayor. Llenar un depósito medio de 55 litros supone ahora unos 102,63 euros, frente a los 81,56 euros de hace un año. La diferencia alcanza así unos 21 euros.

La presión sobre el presupuesto de un hogar aumenta por partida doble La presión sobre el presupuesto familiar se produce, por tanto, desde dos frentes diferentes. La vivienda mantiene una subida interanual de dos dígitos y alcanza un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre, mientras que la gasolina acumula once semanas consecutivas de incrementos y el diésel vuelve a encarecerse. El resultado es un aumento del coste de dos partidas relevantes del gasto de los hogares, aunque la evolución y los niveles de cada una sean diferentes. En el mercado residencial, incluso la vivienda de distinta antigüedad registra subidas. El precio medio del metro cuadrado de las viviendas libres de hasta cinco años se situó en 2.736,6 euros, un 12,1% más que un año antes. En las viviendas de más de cinco años, el incremento fue ligeramente superior, del 12,5%, hasta alcanzar los 2.342,5 euros por metro cuadrado. También aumentó el precio de la vivienda protegida. Entre abril y junio se situó en 1.247 euros por metro cuadrado, un 5% más que en el mismo trimestre de 2025. Así, aunque algunos indicadores apuntan a una moderación del ritmo de crecimiento de la vivienda, el precio continúa avanzando y se encuentra en máximos. Y mientras el mercado residencial mantiene esa escalada, el coste de repostar vuelve a aumentar, con la gasolina por encima del diésel y ambos combustibles ya por encima de los 100 euros cuando se llena un depósito medio.