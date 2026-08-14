El Concello autoriza reformas por más de un millón de euros

La Junta de Gobierno del Concello de Ourense ha dado luz verde, en su reunión semanal, a cinco proyectos de reforma de diferentes inmuebles de la ciudad, cuyos prespupestos superan el millón de euros.

Una firma local va a invertir más de 700.000 euros para convertir en inmueble en un edificio de oficinas

La intervención de mayor cuantía corresponde a una intervención en el número 65 de la rúa Progreso; sede de la antigua cafetería Catro Pontes, frente al Centro Cultural Marcos Valcárcel. En él, una firma local va a invertir más de 700.000 euros para convertir en inmueble, de 233 metros cuadrados, en un edificio de oficinas. La administración Jácome les concede la licencia de obra, señalando también que “non poderán comenzar as obras ate que estea autorizado o correspondente proxeto executivo”.

El siguiente proyecto en cuantía está situado en el 144 de la avenida de Buenos Aires, donde se va a ejecutar una “reforma interior de vivendas, mellora envolvente térmica e instalación de ascensor” por cerca de 200.000 euros, en un inmueble de 164 metros cuadrados, con bajo comercial y cuatro viviendas.

Más reclamaciones

La reunión semanal del gobierno municipal tuvo también sobre la mesa una nueva reclamación de deudas pendientes, correspondientes esta vez a la adjudicataria del servicio de limpieza de centros escolares, que exige a la administración Jácome más de 200.000 euros por los sobrecostes del servicio entre los años 2023 y 2025; que el Concello estimó parcialmente.