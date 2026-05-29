El Concello de Ourense otorga la gestión de basura a la UTE de Copasa

Cuatro años después, la gestión de las basuras en Ourense dejará de prestarse en precario. La junta de Gobierno local resolvía finalmente adjudicar este servicio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por Copasa quien, junto a Setec Building SL, constituían la UTE Eco Auriense para optar a este contrato, valorado inicialmente en 160 millones de euros y con diez años de duración.

Así, los residuos son la primera de las grandes concesiones que dejan de prestarse en precario, cosa que ocurría desde hace cuatro años, y que la administración Jácome pudo adjudicar al segundo intento, pues la primera convocatoria caía en enero del año pasado después de una reclamación, teniendo que resetearse el concurso. La UTE encabezada por Copasa obtenía en enero de este año la mejor valoración de los técnicos municipales, pero el Concello no resolvió el concurso hasta el día de ayer.

La decisión municipal venía acompañada de una modificación de las anualidades para ajustarse a los seis meses del presente año que finalmente no se incluirán en los pagos, elevando el techo de gasto total hasta los 162 millones. Sin embargo, la oferta ganadora supondrá una rebaja del 6,15%; con lo cual, la cantidad que recibirá la UTE Eco Auriense llegaría finalmente a los 152,22 millones, prestándose el renovado servicio hasta el 30 de junio de 2036.

Solventado este contrato, para la renovación completa del servicio de basuras aún faltaría la llegada de la nueva flota de camiones y vehículos de baldeo, y los nuevos contenedores, cuyo concurso -presupuestado en 3,5 millones de euros- era anulado por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia.

Facturas pendientes

La reunión semanal del gobierno también acordó el reconocimiento de un total de 81 facturas pendientes, que comprenden el período entre octubre de 2025 y enero de 2026; y que engloban gastos de mantenimiento, materiales de construcción, seguridad y otros servicios, alcanzando los 59.734,81 euros.

De ellas, el mayor acreedor es Viaqua, la gestora del servicio de aguas, a quienes se le adeudan más de 10.000 euros repartidos entre 43 facturas. Del resto, abarcan cuantías que van desde los 6,15 hasta casi 3.000 euros.

Del ámbito judicial, el Concello no recurrirá, y por tanto tendrá que abonar una reclamación presentada por la constructora Extraco, quien reclamaba al consistorio 33.538 euros por el encarecimiento de los materiales empleados en una obra realizada en la avenida Pardo de Cela en el año 2022, y que la constructora tuvo que llevar al Contencioso Administrativo.

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