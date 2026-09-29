Condenado por vender cocaína: llegó a ocultarla en una marquesina de Ourense

Un hombre fue condenado ayer a 21 meses de prisión por distribuir y vender cocaína en el entorno de la ciudad entre el 22 de abril de 2024 y el 8 de noviembre de ese año. Las investigaciones desarrolladas por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Ourense permitieron constatar este hecho gracias a las incautaciones practicadas.

El 22 de abril del citado año le requisaron dos envoltorios, misma situación el 14 de junio, cuando el acusado llevaba la sustancia escondida en el mango de un cepillo del pelo. El 21 de agosto, los policías intervinieron la droga que llevaba encima un cliente, al igual que hicieron el 18 de octubre. Por último, el 8 de noviembre lograron intervenir un envoltorio que el acusado dejó oculto en una marquesina del autobús en la carretera de Os Gozos.

Una vez analizadas las sustancias, el balance fue de 11 gramos de cocaína con un precio en el mercado ilícito de 2.374 euros. El caso llegó ayer a la Audiencia Provincial y se resolvió en apenas unos minutos al llegar las partes -defensa y fiscal- a un acuerdo de conformidad.

El acusado admitió los hechos y fue condenado a 21 meses de prisión, aunque no entrará a cumplir esta pena siempre y cuando no delinca en los próximos dos años. Además, deberá pagar una multa de 2.400 euros.