Cristina y Manuel, turistas asturianos: “Ourense conserva un encanto que en otros sitios no hay”

Cristina y Manuel han viajado hasta la ciudad para conocer Ourense y pasar un par de días descubriendo la ciudad. Antes de continuar su viaje, aseguran que lo que más les ha sorprendido ha sido el buen estado de conservación de su patrimonio y el ambiente que se respira en el casco histórico.

Pregunta. ¿De dónde venís?

Respuesta. Venimos de Asturias.

P. ¿Cuánto tiempo lleváis en Ourense?

R. Llevamos dos días en la ciudad y nos marchamos mañana, así que estamos aprovechando al máximo el tiempo para recorrerla.

P. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la ciudad?

R. Cristina: Lo que más nos ha llamado la atención es que Ourense conserva mucho de su historia y de su esencia. En otras ciudades, sobre todo en el norte, hemos visto que ese encanto se ha ido perdiendo con el paso de los años, pero aquí todavía se mantiene. Nos han gustado mucho lugares como As Burgas y las plazas del casco histórico. Yo ya había estado aquí anteriormente y recordaba con mucho cariño las termas y el recorrido que se hacía con el tren turístico. Además, nos parece una ciudad muy cómoda porque los principales lugares de interés están muy cerca unos de otros y se puede recorrer perfectamente caminando.