Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 15 de abril

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 15 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Un peligro silencioso

Un peligro silencioso.

En la trasera de la avenida de la Universidad nº 21, en Ourense hay un árbol de gran altura pegado a las viviendas que, debido a su antigüedad y a los temporales de viento, supone un peligro real de caída sobre las terrazas. Pedimos al Concello de Ourense una revisión urgente antes de que ocurra una desgracia.

Livia Poliana Mendoça da Silva

(Ourense)

Aparco onde me peta

Aparco onde me peta

O eslogan dos últimos anos do Concello de Ourense debería ser “Aparcando onde me peta”. Coma sempre, o noso alcalde dando exemplo á cidadanía, e mentres os habitantes de Ourense tendo que cumplir coas as súas obrigas. O vehículo estivo toda a tarde aparcado coma si nada.

David González

(Ourense)

Bancos abandonados

Bancos abandonados.

En la calle Coruña, los vecinos convivimos con un mobiliario urbano totalmente abandonado. Los bancos, como se puede comprobar en la imagen, están en un estado lamentable, sucios y a punto de estropearse definitivamente.

José Manuel Fernández

(Ourense)

Un tropiezo puede ser serio

Un tropiezo puede ser serio.

Este es un mensaje a la Alcaldía de Ourense. Quiero sensibilizar de las consecuencias de las caídas y lesiones, y el sufrimiento hay detrás de las mismas. Además, suponen un costo al Sergas. Esto puede verse en la plaza del Correxidor.

María Emilia Carvajal Mosquera

(Ourense)