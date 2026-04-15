En Portada: Jácome, si me queréis, irse

Se trata del auto de un juez, no de una conversación de barra de bar, aunque el alcalde de Ourense actúe como si fueran prácticamente lo mismo. Ahí dice que el salario público con dedicación exclusiva del regidor -importante, más de 70.000 euros solo el primer año-, carece en verdad de exclusividad porque el alcalde de Ourense lo compatibiliza con sus ingresos privados sin autorización. Esto es, compagina ambas soldadas sin permiso del pleno municipal, en contra de lo que exige la ley. “Vivir sin permiso” también es una serie inspirada en los clanes de las Rías Baixas.

Lo dice el auto del magistrado al señalar al regidor por un delito continuado de prevaricación administrativa, que entraña una pena de 9 a 15 años de inhabilitación, pero Jácome considera que es papel mojado: "La historia de hoy la hemos visto mil veces: acusaciones sin base que quedan en nada", escribe en un tuit. Y asegura en otro: "(...) ahora resulta que quieren juzgarme por no pedir permiso al pleno del Ayuntamiento para tener una tele (innecesario)".

Y se lo dice el juez, con el código penal en la mano, al sheriff de la ciudad, al "puto amo" del salvaje Ourense al que la propia justicia le ha consentido todo, al tipo que aparca el coche color mostaza sobre la línea amarilla porque está por encima de la ley. ¿Pedir permiso al pleno... para qué? Jácome es la ley.

Las preguntas que les planteo son las siguientes: ¿debería dimitir el regidor ya, o ve bien que se defienda mientras ejerce como alcalde?, ¿debería formar la oposición un gobierno de urgencia hasta las municipales de mayo de 2027, en base a la repercusión política de este asunto, o esperar a que su trabajo lo haga la justicia?