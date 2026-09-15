El destino de la Plaza de Abastos nº1 de Ourense se conocerá “a finales de octubre”

El conflicto por finalizar la reforma de la Plaza de Abastos nº1 entra en su recta final. El juzgado dirimirá la disputa entre Concello y placeros “a finales de octubre”, según avanza la asociación de comerciantes, que ya ha entregado tanto a la administración local como a las autoridades jurídicas su proyecto para terminar los interiores e instalar los puestos. Un proyecto que “no solo implementa los puestos, sino que soluciona todas las deficiencias que tiene la plaza, que son muchas”, indica Emilio González, presidente de los placeros.

"El edificio no reúne todavía las condiciones necesarias para el traslado y para el inicio de la actividad”

El proyecto de reforma corre a cargo de la arquitecta Paula Feijoo, quien considera que el edificio “no reúne todavía las condiciones necesarias para el traslado y para el inicio de la actividad”, por lo que su equipo ha elaborado una propuesta donde “lo primero que hicimos es completar y adaptar todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento del mercado: electricidad, iluminación, abastecimiento de agua, saneamiento, completar ventilaciones, climatización, refrigeración y telecomunicaciones que quedó sin hacer”.

Por otra parte, “incorporamos alguna actuación necesaria para garantizar la accesibilidad en el edificio, y para que la carga y descarga dentro del edificio se resuelva de forma un poco más eficiente”, además de preparar una sugerencia para la recuperación de los puestos de flores en el exterior “respetuosa con el edificio histórico y con un impacto muy reducido”.

Último intento

Ya es la tercera asamblea que celebro con unas condiciones, que apruebo las condiciones y al día siguiente se cambian"

Antes de llegar a los tribunales, los placeros confían en encontrar “una solución negociada”, según su presidente, quien convocará a los comerciantes a una asamblea previa al juicio. “Sigo confiando en que haya un arreglo”, indicaba Emilio González, quien estaría sopesando poner su cargo a disposición de los asociados, según desliza:”Considero que está siendo un fracaso personal mío. Ya es la tercera asamblea que celebro con unas condiciones, que apruebo las condiciones y al día siguiente se cambian”, comenta, en relación al diálogo con el Concello. “Pongo de testigo a la Diputación y a la Xunta, que han tragado lo intragable, pero hasta aquí hemos llegado”, concluyó.

Luis Menor: “Temos os fondos, pero menos tempo”

Chega un momento no que os fondos temos que movelos, e se non se atenden dunha determinada maneira, intentaremos que non se perdan"

El presidente de la Diputación, Luis Menor, aseguró que el ente provincial sigue consignando los fondos para la Plaza de Abastos, pero “cada vez con menos tempo”. El presidente provincial advirtió que “chega un momento no que os fondos temos que movelos, e se non se atenden dunha determinada maneira, intentaremos que non se perdan e se destinen a outras finalidades”, mostrando también su descontento porque “non termina de concretarse a aceptación dos termos: “É o Concello o que cada vez varía as súas condicións”.

Aún así, Menor tendió la mano: “Se o Concello rectifica e acepta o que lle propuxemos, nós seguimos listos para firmar o acordo nos termos que lle foi plantexado”.