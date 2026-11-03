El DevFest lleva a debate el futuro de la tecnología

Imagen de la edición de 2025 del certamen, que también se celebró en la Escuela Superior de Ingeniería Informática.

La Escuela Superior de Ingeniería Informática del campus de Ourense acogerá este sábado, 7 de noviembre, el DevFest 2026. Esta cita, considerada “la gran fiesta de la tecnología en Galicia”, reunirá a unas 200 personas con un enfoque protagonista en la inteligencia artificial (IA) y los agentes autónomos. Organizado por el Google Developer Group (GDG) de Ourense, junto con la UVigo y el respaldo de algunos patrocinadores, el evento forma parte de una red global con más de 700 encuentros tecnológicos.

En esta edición, el DevFest se consolida como el punto de encuentro de referencia en el noroeste peninsular. Desde las 9,00 hasta las 20,30 horas, el edificio Politécnico ofrecerá un programa que va más allá de los modelos de lenguaje (LLMs) tradicionales. Además de la IA, se abordará el desarrollo web y móvil (Android, Flutter), cloud computing, infraestructuras eficientes y tecnologías emergentes como la computación cuántica.

Habrá una mesa redonda en la que se debatirá si sigue teniendo sentido aprender a programar en la era de la IA

La jornada contará con ponentes nacionales e internacionales de primer nivel, incluyendo a Susanna Wong (QuantumBlack), Davide Passafaro (Angular) o Roushanak R (IBM). La oferta se completará con talleres prácticos, dinámicas de networking y demostraciones de start-ups locales. El evento concluirá con una mesa redonda que debatirá si sigue teniendo sentido aprender a programar en la era de la IA.

Manuel Alonso, profesor y responsable del GDG Ourense, destaca que el objetivo es que los asistentes, ya sean estudiantes o profesionales, se lleven “ideas prácticas sobre cómo la IA está cambiando nuestra forma de trabajar”. Con entradas a 5 euros, esta iniciativa reafirma el compromiso del GDG Ourense, parte de la asociación Galicia Developer Group, por dinamizar el talento local y conectar a la comunidad tecnológica durante todo el año.