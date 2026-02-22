Un día para conocer a los ourensanos más ilustres

El punto de partida de la visita guiada en los Jardines del Padre Feijoo.

Con motivo del Día Internacional del Guía Turístico, Ourense acogió un roteiro centrado en las figuras históricas que dan nombre a sus calles. Las guías Rosa Mari Dorado Vidal y Natalia Presa Riobó dirigieron esta ruta por las vías dedicadas a personajes de los siglos XIX y XX. Los participantes pudieron descubrir la historia de nombres cotidianos como el Padre Feijóo, el Cardenal Quiroga y el Cardenal Quevedo.

Para min traballar gratis non é unha opción, quen poida, pode, pero ter que pagar os nosos tributos obviamente, pois nós non o poderiamos facer desa forma”

Esta jornada sirve para visibilizar la labor de los profesionales titulados y formados. Las guías exigen el cumplimiento de la legalidad vigente para garantizar una competencia justa en el sector y la correcta tributación. Sobre esta situación, Presa indicaba que “para min traballar gratis non é unha opción, quen poida, pode, pero ter que pagar os nosos tributos obviamente, pois nós non o poderiamos facer desa forma”.

La iniciativa se desarrolló bajo el lema “dando sentido ó destino” y tiene un fin solidario. Los fondos recaudados se entregan a la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) para paliar los daños de los incendios forestales.