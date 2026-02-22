DÍA INTERNACIONAL DEL GUÍA TURÍSTICO
Un día para conocer a los ourensanos más ilustres
Con motivo del Día Internacional del Guía Turístico, Ourense acogió un roteiro centrado en las figuras históricas que dan nombre a sus calles. Las guías Rosa Mari Dorado Vidal y Natalia Presa Riobó dirigieron esta ruta por las vías dedicadas a personajes de los siglos XIX y XX. Los participantes pudieron descubrir la historia de nombres cotidianos como el Padre Feijóo, el Cardenal Quiroga y el Cardenal Quevedo.
Para min traballar gratis non é unha opción, quen poida, pode, pero ter que pagar os nosos tributos obviamente, pois nós non o poderiamos facer desa forma”
Esta jornada sirve para visibilizar la labor de los profesionales titulados y formados. Las guías exigen el cumplimiento de la legalidad vigente para garantizar una competencia justa en el sector y la correcta tributación. Sobre esta situación, Presa indicaba que “para min traballar gratis non é unha opción, quen poida, pode, pero ter que pagar os nosos tributos obviamente, pois nós non o poderiamos facer desa forma”.
La iniciativa se desarrolló bajo el lema “dando sentido ó destino” y tiene un fin solidario. Los fondos recaudados se entregan a la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) para paliar los daños de los incendios forestales.
