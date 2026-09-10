Diez parados a pie de obra para lograr mejoras en tres concellos de Ourense
TALLER INTEGRADOR
El taller dual de Santa Águeda forma a otros diez compañeros en atención sociosanitaria
Un total de 20 personas en situación de desempleo está mejorando su cualificación profesional y adquiriendo experiencia laboral a través del taller mancomunitario dual de empleo de la Santa Águeda IX, compartido por A Peroxa, Amoeiro y Coles. El programa, financiado por la Xunta de Galicia con más de 461.000 euros, combina durante nueve meses formación y trabajo en las especialidades de albañilería y atención sociosanitaria en instituciones.
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitó A Peroxa para conocer los trabajos de albañilería que se están ejecutando, acompañado por la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, y el alcalde de A Peroxa, Manuel Seoane.
En el ámbito de la construcción, en la que trabajan la mitad de los participantes, se realizan actuaciones de mantenimiento, mejora y rehabilitación de espacios de interés para los vecinos, como locales sociales e instalaciones deportivas, además de elementos patrimoniales como lavaderos y hornos. González destacó que estos programas permiten mejorar la empleabilidad de los participantes al tiempo que dan respuesta a necesidades concretas de los municipios. Los otros diez integrantes del programa se dedican a labores de atención sociosanitaria.
En la provincia están actualmente en marcha 23 talleres duales, en los que se forman 460 personas de 57 concellos y cuatro mancomunidades, con una inversión global de 10,5 millones de euros. Para el periodo 2026-2027, la Xunta prevé impulsar alrededor de un centenar de iniciativas en Galicia, con unos 2.000 beneficiarios y especial atención a la inserción laboral y a la cobertura de puestos en sectores estratégicos, especialmente en el ámbito rural.
La nueva convocatoria eleva al 65% el peso de la formación práctica y duplica hasta 3.000 euros los incentivos para las empresas que contraten a participantes al finalizar el programa. Además, los concellos recibirán 1.500 euros por cada inserción laboral.
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