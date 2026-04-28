Luis Menor reforma las líneas de Axuda no Fogar

La Diputación de Ourense emprende la reforma del modelo de financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para “mejorar su eficacia y simplificar los trámites administrativos”, según indicó la responsable de Asuntos Sociales, Patricia Torres. El nuevo reglamento será elevado al pleno provincial del mes de mayo para su aprobación definitiva.

La dotación económica anual del programa ascenderá hasta los 1,55 millones de euros, lo que representa un aumento del 7%

La dotación económica anual del programa ascenderá hasta los 1,55 millones de euros, lo que representa un aumento del 7%. El objetivo es “optimizar la inversión pública, buscando superar el 95% de ejecución presupuestaria frente al 89% alcanzado durante el año 2025”, indican desde el área de Benestar. Sobre esta apuesta por la utilidad de los recursos, el presidente provincial, Luis Menor, destacó que el documento está “orientado a reforzar a utilidade do programa para os concellos”.

Proceso digitalizado

El nuevo modelo introduce una gestión basada en la digitalización y la inteligencia artificial para automatizar procesos y verificar datos. Los concellos podrán justificar la aportación provincial mediante un coste de referencia fijo de 19 euros por hora de servicio.

En cuanto a las novedades operativas, el reglamento establece una vía de flexibilidad que permite a los municipios destinar hasta un 35% de la ayuda a gastos estructurales y de personal, siempre que garanticen un mínimo del 80% de horas de atención directa. Asimismo, se implementa un sistema de anticipos “a la carta” donde las entidades locales decidirán si solicitan el adelanto del 80% de la subvención, evitando así la devolución de fondos con intereses. Todo ello se complementa con el impulso de la interoperabilidad entre administraciones, medida orientada a ahorrar miles de horas de trabajo burocrático a los servicios sociales locales.