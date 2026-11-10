La Diputación de Ourense moviliza 583.000 euros para 17 actuaciones en concellos y entidades sociales

La Junta de Gobierno de la Diputación de Ourense movilizó durante su reunión semanal un total de 583.000 euros para 17 intervenciones, entre proyectos de concellos y ayudas a entidades sociales.

La mayor cuantía irá a parar a la rehabilitación del pueblo de Celeiros, en Chandrexa de Queixa, donde se invertirán 100.000 euros. “É unha colaboración da Deputación para mellorar a vivenda, algo moi necesario en Ourense, especialmente no rural”, indicaba el presidente Luis Menor, quien también adelantó casi 90.000 euros para trabajos de bacheo y riegos superficiales en Abeleda, Graña y Sobradelo, en el municipio de Xunqueira de Ambía.

Más de 40.300 euros se destinarán a la gestión de animales de los centros de acogida de la Red Provincial, llevada por las asociaciones Agallas y Arume. Además, el ente provincial invertirá otros 20.000 euros en la ampliación y mejora del Centro Provincial de Tecnificación de Escala, que gestiona la Asociación de Escaladores de Ourense (Asesou).

Nueva edición de TerNadal

La Diputación de Ourense ha puesto en marcha la segunda edición del programa TerNadal, una iniciativa que ofrece estancias en los balnearios ourensanos a personas que no desean pasar solas las fechas navideñas, y que podrán acceder a un alojamiento bonificado, animación sociocultural, acceso al circuito balneario y dos tratamientos termales durante un mínimo de tres días y un máximo de 20.

Haberá menús especiais os días vinte e catro, vinte e cinco, trinta e un de decembro e un de xaneiro"

El presidente provincial, Luis Menor, comentó que este año serán siete los balnearios que formarán parte del programa. “Permanecerán abertos durante unha etapa de moi baixa carga de traballo e que obrigaba, en moitos casos, ao seu peche, durante estas datas”, indicaba Menor, quien considera este programa ayuda “a loitar contra a soidade, e, ademais de levar a cabo actividades específicas de socialización”. Como novedad este 2026, el presidente adelantaba que “haberá menús especiais os días vinte e catro, vinte e cinco, trinta e un de decembro e un de xaneiro”.

Luis Menor tras la junta provincial de gobierno. | Alan Perez

Todo aquel que contrate una estancia lo hará en régimen de pensión completa, subvencionando la Diputación hasta 75 euros diarios en caso de los residentes en Ourense, y 25 si se trata de habitantes de otras provincias. “O ano pasado, na primeira edición, houbo máis de 500 solicitudes e rexistráronse mil novecentas vinte pernoctacións”, enumeró el presidente provincial, “Isto significa que a xente quedou moito máis dun día. Estamos falando dunhas cifras moi importantes, porque atendemos a moitas persoas con necesidades e problemas de soidade nunhas datas especialmente sensibles”, insistió Luis Menor durante su comparecencia.

El presupuesto total para el programa es de 38.000 euros, y se podrá reservar una estancia hasta el 23 de diciembre, si los fondos no se agotan antes. Las solicitudes se cursarán desde el portal web del área provincial de Termalismo, y existe la posibilidad de incluir billetes de tren hasta Ourense, ocupándose el balneario del traslado posterior del cliente, sumándolo al precio del billete.

Es imprescindible no padecer ninguna enfermedad o contraindicación médica que impida la convivencia en las zonas termales.