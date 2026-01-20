La Diputación de Ourense destina más de 200.000 euros para las asociaciones culturales
Dentro del Plan Estratégico de Subvenciones
La Diputación de Ourense asumirá hasta el 50% del coste de sus actuaciones en 2026
La junta de gobierno de la Diputación de Ourense movilizó un total de 260.000 euros con lo que articulará sus programas de ayuda a las entidades culturales y a los deportistas de élite.
El mayor monto será el programa de ayudas a la cultura, que repite en 2026 su presupuesto del año anterior, 210.000 euros. Con ellos, el ente provinicial ayudará a costear “o financiamento parcial de actuacións artísticas de carácter público na provincia de Ourense, promovidas por persoas ou agrupacións do ámbito cultural”, según indicaba el presidente, Luis Menor, quien espera que este programa ayude “ao impulso da actividade cultural e recreativa no conxunto do territorio provincial, con especial atención ás artes escénicas e musicais”.
Esta convocatoria se englobará en el Plan Estratégico de Subvenciones, y podrán acceder a ella los individuos o entidades de carácter cultural; que podrán acceder a una ayuda para costear “ata o 50 % do custo de cada actuación, correspondéndolle ao promotor o financiamento da porcentaxe restante”, pudiendo las entidades realizar la solicitud de estas ayudas hasta el 20 de diciembre de este año.
O obxectivo é fomentar a práctica deportiva e recoñecer a traxectoria, o esforzo e os resultados acadados"
Modalidad individual
La segunda orden de ayudas aprobada en la junta de gobierno es el programa de apoyo a deportistas de élite, correspondiendo esta vez a la modalidad individual.
En este caso, el presupuesto total es de 50.000 euros, suponiendo un incremento del 25% respecto al año pasado, con la idea de respaldar “a deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas individuais co obxectivo fomentar a práctica deportiva e recoñecer a traxectoria, o esforzo e os resultados acadados desde categorías de base ata absoluta”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ROMPIÓ SU SILENCIO
Purga en las Xuventudes Socialistas de Ourense: “O cese é unha vinganza”
AVALAN LA HERENCIA
Una amiga hereda al confirmarse que cuidó a la fallecida en Ourense
Lo último
CONTRA OSASUNA PROMESAS
Enol Coto rememora su gol con el Ourense CF: “Centré y no la vi ni entrar”
CARTAS AL DIRECTOR
Por una solución segura en el acceso al Colegio Salesianos
LUCHANDO POR EL ASCENSO
La Copa España, un título en juego para el COB