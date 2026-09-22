La Diputación de Ourense espera que se confirmen las nuevas residencias

DIPUTACIÓN DE OURENSE
La Diputación prevé 20 millones para el plan CooperOU 2027
PLAN DE LA XUNTA
La Diputación de Ourense espera que San Cibrao, Padrenda y Castrelo de Miño sigan pronto los pasos dados por los alcaldes de Toén y Ribadavia para tramitar una colaboración con la Xunta de Galicia que se traduzca en la construcción de nuevas residencias para sus términos municipales, tal y como se había anunciado el pasado 14 de septiembre.
Estou seguro de que tódolos compañeiros que recibiron esas cinco residencias se van adherir, porque eran obxectivos fundamentais"
“Saben -por sus alcaldes- que hai un mes para adherirse ó plan, e estou seguro de que tódolos compañeiros que recibiron esas cinco residencias se van adherir, porque eran obxectivos fundamentais”, adelantaba el presidente del ente provincial, Luis Menor. “Me consta que están moi contentos e ilusionados de que as persoas maiores dos seus concellos e arredores teñan un lugar onde envellecer mellor”, añadía Menor.
El plan autonómico contempla crear 25 nuevas residencias, cinco de las cuales se situarán en la provincia. Toén y Ribadavia fueron los primero municipios confirmados, mientras que en San Cibrao, Padrenda y Castrelo de Miño se espera construir un centro de en torno a 100 plazas y otros dos más pequeños.
Algúns levan o cliché de que a Xunta nos maltrata cando nos beneficia altamente. Perden completamente o sentido da realidade"
“Isto ten que ver coa implicación que temos dende a Deputación”, proseguía Menor.”Ningunha deputación se meteu a cofinanciar residencias de maiores, e aquí o facemos. Por iso se sacaron adiante 16 residencias e centros de día na anterior convocatoria, e por iso vamos seguir na mesma dinámica”, insistía, al tiempo que lanzaba un dardo a quienes “levan o cliché de que a Xunta nos maltrata cando nos beneficia altamente. Perden completamente o sentido da realidade”
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DIPUTACIÓN DE OURENSE
La Diputación prevé 20 millones para el plan CooperOU 2027
Lo último