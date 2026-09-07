El domingo más milagroso de Ourense atrae a miles de fieles al santuario de Os Milagros

El santuario de Os Milagros vivió este domingo una de las jornadas de mayor afluencia de la novena, con numerosos peregrinos acercándose hasta el Monte Medo para participar en las celebraciones religiosas y mantener viva una tradición que cada año reúne a miles de personas. El hecho de que la jornada coincidiese con domingo favoreció una mayor presencia de fieles, convirtiendo el entorno del santuario en un continuo ir y venir de peregrinos durante todo el día.

La novena encara así sus últimas jornadas antes de la celebración principal del martes día 8. Familias, grupos de amigos y peregrinos llegados desde distintos puntos de la provincia compartieron una jornada marcada por la devoción a la Virgen de Os Milagros y por el ambiente festivo que acompaña a estas fechas.

La afluencia también se dejó notar en los alrededores del santuario, donde las tradiciones vinculadas a la romería volvieron a ocupar un papel protagonista. La gastronomía, los puestos de feria y los encuentros entre familiares y amigos completaron una jornada en la que la dimensión religiosa convivió con el carácter social de la celebración.

Este lunes, la novena vivirá otra de sus citas más esperadas con el Rosario de Antorchas, previsto para las 23:00 horas

Este lunes, la novena vivirá otra de sus citas más esperadas con el Rosario de Antorchas, previsto para las 23,00 horas. Miles de velas volverán a acompañar la imagen de la Virgen en una de las estampas más reconocibles de Os Milagros. La jornada concluirá con la felicitación a la Virgen mediante un espectáculo de luz y sonido.

Será el preludio de la jornada grande. Este martes, 8 de septiembre, se celebrará la Fiesta Solemne, con una eucaristía a las 12,00 horas y, a continuación, la tradicional procesión con la imagen de la Virgen María.