La dramaturga Ánxeles Cuña recibe el Premio Freire Carril

Seixalbo vivió este fin de semana su tradicional Festa dos Foros, transportándose a 1859 para conmemorar la liberación del pueblo del pago de rentas feudales. Los vecinos llenaron las calles de música y trajes tradicionales, disfrutando juntos de su propia historia. Dentro de toda esta celebración, la asociación Agromadas hizo entrega del Premio Freire Carril, que reconoce la defensa del patrimonio, la lengua y las artes gallegas.

El galardón, que se entrega desde 2009, fue concedido este año a Ánxeles Cuña Bóveda, poniendo en valor su extensa trayectoria como fundadora, directora, dramaturga y creadora de la compañía de teatro Sarabela. Con esta distinción, se reconoce el trabajo comprometido de Cuña en el desarrollo de las artes escénicas en Galicia y su consolidación como un referente de la escena gallega.

Durante el mismo acto, se entregó la segunda distinción de Relevancia Veciñal. Este reconocimiento fue creado el año pasado para fomentar y agradecer la participación activa en la vida cultural y social de la propia comunidad de Seixalbo. En esta segunda edición, el premio recayó en Antonio Quintela Iglesias (Toni). La organización destacó su firme implicación en la defensa de la sociedad local y su trabajo diario a favor del tejido vecinal y del bien común.

Con estos premios, la asociación Agromadas mantiene su doble objetivo: proyectar la cultura gallega a través de figuras consolidadas como Ánxeles Cuña y aplaudir el trabajo comunitario de vecinos como Toni Quintela, que mantienen vivo el pueblo. Precisamente en esa línea, los asistentes al evento prolongaron la jornada festiva lo máximo posible para poder compartir música y bailes, reafirmando el espíritu de unión que caracteriza a esta cita histórica.