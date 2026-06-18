Los embalses de Ourense se reformulan como recurso turístico

La Diputación de Ourense se encuentra inmersa en el proyecto “Mas_H2O”, que movilizará una inversión 1,4 millones de euros entre 2026 y 2028. Cofinanciada por la Unión Europea, abarca nueve socios de España y Portugal, que se han unido en este plan “para combatir la despoblación y la falta de empleo en el medio rural”, indicaba el vicepresidente provincial, Rosendo Fernández.

Junto a las instituciones ourensanas estarán las diputaciones de Zamora y Cáceres, además de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses). La parte portuguesa está formada por los municipios de Braganza y Castelo Branco, la Comunidad Intermunicipal del Cávado y la Comunidad Intermunicipal del Alto Tâmega y Barroso.

Corresponderá al Inorde ejecutar una serie de actividades propias para potenciar el territorio. En primer lugar, los técnicos de la entidad realizarán un análisis previo de los recursos naturales y culturales presentes en el entorno. A partir de esta evaluación, diseñarán motivaciones de atracción de visitantes “basadas en expresiones de arte efímero”, seguía Fernández.

Desde el instituto ourensano se prepararán también diversas jornadas y eventos de difusión de alcance transfronterizo. Además, pondrá en marcha diferentes acciones de sostenibilidad turística. Estas medidas de concienciación y gestión irán dirigidas a las empresas locales, a los habitantes de la zona y al propio destino que se busca reformular.

Red transfronteriza

Todas estas labores confluirán en la creación y consolidación de una Red Transfronteriza de embalses. Esta red busca transformar las áreas próximas a las presas en destinos turísticos sostenibles.

A través de un modelo de gestión conjunta, se pretende incrementar el número de visitantes, fomentar estancias prolongadas y elevar el gasto medio por encima de los ochenta euros actuales.

Para testear el funcionamiento de este producto, el Inorde dirigirá la red enfocándose específicamente en el perfil de los colegios. De esta manera, el turismo vinculado al agua se plantea como “una herramienta económica integral para generar alternativas viables”, concluía el vicepresidente provincial.