Se enfrentan a un año y medio de prisión por robar en un negocio de Ourense

Dos hombres se sentarán en el banquillo de Penal 2 acusados de un robo en un hostal de Ourense. La audiencia preliminar estaba fijada para este martes, pero la ausencia de uno de los imputados impidió que se pudiese negociar una conformidad.

La Fiscalía sostiene que A.L.A y R.B.F., de común acuerdo, accedieron a un hostal y, tras manipular la puerta de acceso, entraron. Lograron llegar hasta la recepción, donde, según el escrito, se apoderaron de un sobre con 500 euros que se hallaba en una estantería.

Además, cogieron presuntamente las llaves de las habitaciones, donde entraron para aumentar su botín, sin embargo, no encontraron en ellas nada de valor. La Fiscalía pide que ambos sean condenados a un año y seis meses de prisión por un delito de robo con fuerza en las cosas en local abierto al público fuera de las horas de apertura.