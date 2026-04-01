Los estudiantes foráneos gastan 9.500 euros al año por estudiar en el Campus de Ourense

Para muchos, la universidad es la mejor etapa de sus vidas. Es el primer salto fuera del nido familiar, el momento de formarse en aquello que a uno le apasiona y el billete de entrada a cientos de experiencias. Sin embargo, tiene un precio y no es precisamente barato. Aunque desde hace un par de años, la matrícula en cualquiera de las tres Universidades gallegas es gratuita, para los que deben abandonar su hogar (1240 estudiantes en el curso 2024/25, siendo 1.054 de otras provincias gallegas, 157 del resto de España y 29 de otros países) supone un gasto medio de 9.510 euros al año.

Este desembolso corresponde a las cuotas que pagan por alojamiento, comida y actividades de ocio. La vivienda representa prácticamente el 50% del presupuesto que se dejan los estudiantes foráneos que llegan al Campus para cursar sus estudios de grado. No son ajenos a la crisis que ha elevado los precios de los pisos, llegando a pagar una media de 400 euros por habitación. A esto hay que sumar unos 51 euros correspondientes a los gastos de luz y agua, además de una media de 20 euros si quieren contratar internet para su domicilio. Mientras, en caso de lograr una de las escasas plazas que se ofrecen en las residencias universitarias de la ciudad, el precio ronda también entre los 250 y los 500 euros mensuales.

En lo que se refiere a la manutención, hacer la compra en el supermercado y comer de vez en cuando en la cafetería de la universidad puede rondar entre los 300 y los 350 euros mensuales, dependiendo de los hábitos de cada uno. Aunque para los que tienen la opción de volver a casa de sus padres los fines de semana, traer consigo táperes puede aliviar ligeramente este apartado.

El resto de gastos corresponden a ocio y transporte. Respecto al primero, se estima que los estudiantes destinan una media de 150 euros mensuales para actividades como ir al gimnasio, al cine o tomarse algo con sus compañeros. Mientras, en lo que se refiere a la movilidad, la media del gasto se sitúa en torno a los 30 euros, aunque hay que tener en cuenta que este gasto varía mucho en base a la procedencia del estudiante.

En el caso de estudiantes que son de otras partes de Galicia, el transporte es mucho más barato debido principalmente a las distancias, pero también a la tarjeta Xente Nova de la Xunta que permite realizar cada mes hasta 60 viajes interurbanos gratuitos. Mientras, los foráneos que proceden de otros puntos de España o incluso de otros países se dejan más parte de su presupuesto en este apartado, aunque también hay que tener en cuenta que, por lo general, regresan a su hogar en ocasiones más contadas.

Por último, cabe destacar que los estudiantes extranjeros sí deben abonar el precio de la matrícula para poder cursar sus estudios en el Campus. En este sentido, aunque la UVigo es la segunda Universidad más barata de España, supone un gasto medio de unos 720, dependiendo de los estudios.