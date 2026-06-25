Los estudiantes de Ourense, en busca de la sombra ideal

Las altas temperaturas son un desafío urbano cada vez más acuciante. Conscientes de ello, trece alumnos de cuarto de la ESO del colegio Santo Ángel han diseñado un refugio climático para Ourense. En el marco del programa autonómico “Mocidade polo clima”, en su categoría de retos climáticos, estos estudiantes han desarrollado un exhaustivo proyecto para mitigar los efectos del calor extremo en la ciudad. El resultado de su investigación ha sido tan brillante que su propuesta logró alzarse como la segunda mejor valorada de toda Galicia.

El desafío planteado por la Xunta era claro. Tenían que buscar soluciones tangibles a las olas de calor. Para abordarlo, los jóvenes seleccionaron tres espacios públicos caracterizados por una gran exposición solar y una constante afluencia de colectivos vulnerables: el Parque Barbaña, el Parque de San Lázaro y el exterior del Pabellón de los Remedios.

Proponen una pérgola bioclimática, la plantación estratégica de árboles o la cobertura de las canchas

Tras un minucioso trabajo de campo que arrancó en el mes de octubre, los estudiantes elaboraron una rigurosa matriz de riesgo climático. “Hicieron un análisis completo de todo. Evaluaron los árboles, si su hoja era caduca o perenne, los materiales del suelo, la vulnerabilidad de las personas que acudían y las horas de mayor uso”, detalla Rocío Prieto, profesora responsable de coordinar la iniciativa. Al cruzar todas estas variables técnicas, el diagnóstico final fue evidente. El entorno del Pabellón de los Remedios presentaba los índices más altos de peligrosidad climática.

Para transformar este punto crítico en un auténtico refugio, el alumnado dividió el recinto en cinco áreas de actuación, desde la entrada principal hasta las pistas deportivas y la conexión con el paseo fluvial. Sus soluciones son tan ambiciosas como funcionales. Proponen desde la instalación de una gran pérgola bioclimática y la plantación estratégica de arboleda, hasta la cobertura de las canchas con paneles solares flexibles. También proyectaron un parque de agua infantil y un sistema de medición térmica en tiempo real para informar a los viandantes y prevenir golpes de calor.

Toda esta teoría se plasmó en una detallada maqueta. “Fue un trabajazo enorme, dedicándole horas durante todo el curso. Hicieron múltiples sesiones presenciales para sacar fotografías y comprobar a qué hora exacta daba el sol en los bancos”, subraya la docente, orgullosa del grupo. Una dedicación sobresaliente que demuestra el compromiso de esta generación con el diseño de ciudades más sostenibles y preparadas para el futuro.